Alberto Gamero; "sé cuál es el listón en Millonarios, tiene que jugar bien de local o visitante"

La segunda etapa de Alberto Gamero en Millonarios comenzó con un empate a un gol en su visita a Deportivo Pereira, en cumplimiento de la novena jornada de la Liga BetPlay II-2026. Leonardo Castro marcó el tanto del azul que, con el resultado, llegó a 12 puntos en la tabla general.

Tras el partido en el estadio de Palmaseca, el DT samario generó el análisis de lo que fue el partido y del desempeño de los suyos en el campo de juego.

“Fue un solo entrenamiento que tuvimos, este equipo tiene que presionar de local y de visitante, la presión que hicimos no estuvo sincronizada, es normal, pero desde hoy este equipo tiene que buscar los partidos; todo eso lo tenemos que mejorar”, expresó de entrada Gamero en su intervención con los medios de comunicación.

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A renglón seguido, el timonel de Millonarios agregó que “terminamos buscando el partido, atacando al Pereira, y también con esa sensación de que Pereira en una contra nos podía hacer daño. Millonarios vino a buscar el partido, vinimos a buscar los tres puntos, pero nos llevamos un punto”.



Acción de juego entre Pereira y Millonarios por la novena jornada de la Liga BetPlay II-2026. Foto oficial de Millonarios

Otras declaraciones de Alberto Gamero:

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- Millonarios debe jugar bien todos los partidos...

“Eso no pasa en ninguna parte, que los directivos le digan a los técnicos tienen que jugar bien o tienen que jugar mal. Cuando un directivo lo contrata a uno, ya llevo 20 años dirigiendo, si me contrataron es porque saben cómo juego yo. Lo que sí quiero intentar, es que una nueva etapa, y yo sé cuál es el listón en Millonarios, y yo mismo tengo que superar lo que hice, hacer esa tarea, y voy a trabajar para eso. Firmé un contrato por año y medio, y esperanzado en que las cosas salgan bien. Estoy tranquilo, y me motivó porque el ‘profe’ Bustos armó un buen equipo, hay un buen equipo".

- El tema de los cambios: Rodrigo Contreras

“Contreras, yo le pregunté si quería venir a jugar un ratito. Y la idea, les aseguro, si el equipo hubiese ido ganando yo no entro a Contreras, porque viene de una molestia y lo queremos tener entero para que se recupere mejor. Hoy (domingo), apenas se terminó el partido le pregunté cómo se sintió y me dijo que bien”.

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Alberto Gamero, director técnico de Millonarios. Foto oficial de Millonarios

- ¿Algún otro refuerzo para el club en la ventana que se viene?

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“Nosotros tenemos tres-cuatro días de estar aquí apenas, y de la ventana de jugadores no se ha abierto. Seguramente nuestros ‘scouts’ ya tendrán jugadores muy referenciados, no es fácil encontrar un jugador sin contrato, y miraremos si se necesita algo; no vamos a traer por traer”.

- El objetivo en esta nueva etapa...

"Este es un equipo grande que siempre tiene que estar peleando los primeros lugares, estar peleando por el título. Vengo con ese objetivo y esa responsabilidad; Dios mediante que lo podamos lograr".