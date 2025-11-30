Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo A de Liga BetPlay 2025-II, tras Junior 2-1 Nacional

Publicidad
La fecha 4 del grupo A de cuadrangulares finales de Liga BetPlay 2025-II comenzó este domingo con el partidazo entre Junior y Nacional, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, que fue triunfo 2-1 para los locales en los minutos finales del encuentro y que le da ventaja a los rojiblancos.
Con este resultado, y a falta del duelo entre 'escarlatas' y 'poderosos', que será este lunes en el Atanasio Girardot, los 'tiburones' toman ventaja y se ilusionan con llegar a la disputa por el título de final de año.
Ahora, habrá que esperar qué sucede en el compromiso de DIM y América de Cali, para conocer cuál elenco sigue con chances de luchar hasta la última fecha con chances de ir a la final.
En la jornada 5, que se jugará entre semana, Junior recibirá al América y habrá clásico paisa, en otros dos partidazos del emocionante grupo A de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-II.
|Pos
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Junior
|4
|2
|2
|0
|5
|3
|+2
|8
|2
|Atlético Nacional
|4
|1
|2
|1
|3
|3
|0
|5
|3
|América
|3
|1
|1
|1
|3
|3
|0
|4
|4
|Medellín
|3
|0
|1
|2
|1
|3
|-2
|1
En el grupo B ya dos equipos quedaron sin chances de clasificar a la final. Santa Fe y Fortaleza, que suman 3 puntos, quedaron ya a 7 unidades del líder Deportes Tolima y a cuatro del Bucaramanga, que aún sigue luchando por vencer a los 'pijaos'.
Los resultados en los partidos del sábado fueron: Tolima 1-0 Santa Fe y Fortaleza 0-2 Bucaramanga, que puso a los de Ibagué y a los santandereanos aún en carrera por buscar el cupo a la disputa por el título de final de año.
Así está la tabla de posiciones del grupo B de cuadrangulares de Liga BetPlay 2025-II:
|Pos
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Tolima
|4
|3
|1
|0
|4
|1
|+3
|10
|2
|Bucaramanga
|4
|2
|1
|1
|4
|2
|+2
|7
|3
|Santa Fe
|4
|1
|0
|3
|4
|4
|0
|3
|4
|Fortaleza
|4
|1
|0
|3
|2
|7
|-5
|3