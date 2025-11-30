Síguenos en:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Junior remontó y venció 2-1 a Nacional por el grupo A de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Junior remontó y venció 2-1 a Nacional por el grupo A de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

En un marco espectacular en el Metropolitano, los dirigidos por Alfredo Arias dieron un paso importante hacia la final del fútbol colombiano tras vencer al conjunto ‘verdolaga’.

Por: Javier García
Actualizado: 30 de nov, 2025
Junior vs. Nacional por los cuadrangulares de la Liga BetPlay ll-2025
Junior vs. Nacional por los cuadrangulares de la Liga BetPlay ll-2025
Colprensa

