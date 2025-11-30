Junior remontó y venció 2-1 a Nacional por el grupo A de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Este domingo, por la cuarta jornada del grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025, Junior y Nacional se vieron las caras en el Metropolitano de Barranquilla, donde los dirigidos por Alfredo Arias remarón contra la corriente y se impusieron 2-1 con goles de Joel Canchimbo y Steven Rodríguez, mientras que por el conjunto paisa anotó Dairon Asprilla.

Con este resultado, el equipo ‘tiburón’ se consolida como líder de su zona con ocho puntos, tres más que Nacional, que ya no depende de sí mismo si quiere clasificar a la final del fútbol colombiano.

En los primeros minutos, Junior impuso condiciones y generó peligro por la banda derecha. A los cuatro de juego, el ‘tiburón’ avisó con José Enamorado, quien anotó, pero el gol fue anulado por fuera de lugar previo de Yimmi Chará.

Posterior a esta acción, el equipo visitante tuvo algunas aproximaciones sin mayor peligro con remates de Juan Rengifo y Dairon Asprilla. Sin embargo, Junior estuvo cerca del primero tras un remate al palo de Jhonier Guerrero sobre los ocho minutos.



Junior mantuvo un ritmo vertiginoso y volvió a acercarse con un cabezazo de Guillermo Paiva que se fue desviado a los 20 minutos, mientras que Asprilla intentó con un remate de media distancia de fácil control para Mauro Silveira.

Nacional fue tomando la iniciativa del partido gracias al protagonismo de Juan Rengifo, quien fue vital en la generación de juego para el equipo de Diego Arias. Los ‘verdolagas’ tuvieron acciones claras de gol con Dairon Asprilla, que vio frutos a su esfuerzo a los 41 minutos, tras un cobro de esquina que el delantero mandó a guardar con un remate de cabeza.

Junior vs. Nacional por la cuarta fecha de la Liga BetPlay ll-2025 Colprensa

En el inicio de la parte complementaria, Alfredo Arias movió el banco de suplentes con el ingreso de Jesús Rivas por Bryan Castrillón.

A los 49 minutos, Junior pisó el área de Nacional con peligro gracias a un remate de Yimmi Chará que se fue por encima de la portería.

A pesar de tener el control del balón, el ‘tiburón’ no lograba encontrar el camino del empate, dado que Nacional mostró orden defensivo y esperaba sorprender en una contra.

El gol de la igualdad llegó a los 66 minutos, tras un contragolpe que terminó en un centro de José Enamorado desde el costado derecho para Joel Canchimbo, quien con un toque de derecha definió para vencer la resistencia de David Ospina, que nada pudo hacer en la anotación.

Tras el empate de Junior, el visitante adelantó sus líneas para salir de la presión del ‘tiburón’, que buscaba darle vuelta al marcador motivado por su público en el Metropolitano.

David Ospina se vistió de salvador tras un cabezazo dentro del área de Monzón, que el golero de la Selección Colombia atajó, y tras el rebote despejó el peligro con uno de sus pies a los 80 minutos.

En el tiempo de adición, Steven 'Titi' Rodríguez anotó el 2-1 para Junior tras una asistencia de Joel Canchimbo, que el delantero remató de zurda para darle el triunfo a su equipo, que sueña con llegar a la final.

Ficha técnica:

(2) Junior de Barranquilla: Mauro Silveira; Yeison Suárez, Daniel Rivera, Jhonier Guerrero, Lucas Monzón; Yimmi Chará, Guillermo Celis (Joel Canchimbo), Didier Morelo; Bryan Castrillón (Jesús Rivas), José Enamorado (Steven Rodríguez); Guillermo Paiva (Teófilo Gutiérrez).

Entrenador: Alfredo Arias

(1) Atlético Nacional: David Ospina; Andrés Román, Simón García (César Haydar), William Tesillo, Camilo Candido; Jorman Campuzano, Matheus Uribe; Marino Hinestroza (Marlos Moreno), Juan Rengifo (Edwin Cardona), Juan Bauza (Andrés Salazar); Dairon Asprilla (Facundo Batista).

Entrenador: Diego Arias

Goles: Dairon Asprilla (42’), Joel Canchimbo (66’) y Steven Rodríguez (90+1).