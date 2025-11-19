Cómo quedó la tabla de posiciones en el grupo B, tras el triunfo de Bucaramanga 1-0 contra Santa Fe

Este jueves 19 de noviembre, Bucaramanga venció 1-0 a Santa Fe, con un jugador menos, y se posicionó en lo más alto de la tabla de posiciones, junto a Deportes Tolima, que es líder debido al punto invisible.

Los dos equipos capitalinos, defraudaron en la primera jornada.

Con una anotación de Luciano Pons a los quince minutos, fue más que suficiente para que el 'leopardo' se quedara con los tres puntos en el estadio Américo Montanini. Y es que, independiente a quedarse con un jugador menos a los 42 de juego, debido a la expulsión de Gustavo Charrupí; Bucaramanga no sufrió el resto del encuentro, quedándose con los tres primeros puntos.

¿Cómo le fue a Tolima frente a Fortaleza?

El pasado martes 18 de noviembre, el cuadro 'pijao' visitó a los capitalinos en el estadio Metropolitano de Techo, por el partido que le dio la apertura al grupo B, en los cuadrangulares finales del fútbol colombiano.

En un escenario complejo, por la intensa lluvia que afectó el desarrollo del encuentro, fue Adrián Parra quien terminó apareciendo como salvador para un 'vinotinto y oro', que terminó ganando por la mínima diferencia, con la anotación del delantero de 28 años.

Y es que, para los de Lucas González, pese a recibir gol por parte de los capitalinos; al final el juez central terminó invalidando las acciones ofensivas por una manos y otro fuera de lugar.

Con este resultado, el conjunto 'pijao' se quedó con los tres puntos en el estadio Metropolitano de Techo, para instalarse parcialmente en la primera posición del grupo B; contando también con la ventaja del punto invisible.

Así quedó la primera jornada del grupo B

Fortaleza 0-1 Deportes Tolima

Atlético Bucaramanga 1-0 Independiente Santa Fe



¿Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo B?