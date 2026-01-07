Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Falcao llega a Millonarios y otro ex Selección Colombia pide volver con él: “Llévame”

Falcao llega a Millonarios y otro ex Selección Colombia pide volver con él: “Llévame”

El regreso del ‘Tigre’ al equipo azul de Bogotá movió las fibras hasta de un reconocido mundialista que se antojó de ponerse nuevamente la camiseta ‘embajadora’.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 7 de ene, 2026
Comparta en:
Radamel Falcao García vuleve a Millonarios y Fredy Guarín pide ir con él.jpg
Radamel Falcao García volvió a Millonarios y otra estrella pidió ir con él.
Imagen: Millonarios.

Publicidad

Publicidad

Publicidad