Falcao llega a Millonarios y otro ex Selección Colombia pide volver con él: “Llévame”

Millonarios dio el golpe del mercado de fichajes en la Liga Betplay con la vinculación de Radamel Falcao García, próximo a cumplir 40 años de edad e inactivo desde el 19 de junio de 2025.

El atacante había dicho que se estaba preparando para retornar a las canchas, pero sin dar pistas, pues su último club había sido Millonarios, del que se despidió en su momento asegurando que no volvería al fútbol colombiano.

Sin embargo, no logró firmar con ninguna escuadra del exterior y optó por regresar, motivo por el que su fichaje se constituyó en una de las sorpresas del mercado de pases.

Lo particular fue que no solo aparecieron diversas reacciones de los hinchas frente a la noticia, también hubo una voz de peso, la de un exjugador del cuadro azul y de la Selección Colombia, que se pronunció solicitándole a la García que le dé una mano para ir con él al elenco ‘embajador’.



Exjugador de Selección pide a Falcao que lo lleve a Millonarios

Se trata del boyacense Fredy Guarín, de 39 años y quien no actúa desde 2021, cuando disputó su último partido profesional como jugador de Millonarios.



El mundialista con la Selección Colombia en Brasil 2014 reaccionó a la llegada del ‘Tigre’ al conjunto capitalino con un particular mensaje en redes sociales dirigido al goleador histórico del combinado ‘cafetero’.

Publicidad

“¡Llévame! Je, je, je. Vamos, vamos, las veces que sea necesario hay que intentarlo”, le escribió en tono jocoso.

@falcao.

Lo cierto es que al samario le espera una temporada enfocada en los torneos locales y en el encuentro único de la fase preliminar de la Copa Sudamericana frente a Atlético Nacional en Medellín, programado para el miércoles 4 de marzo de 2026.

Publicidad

Resta esperar cuándo será el reestreno del experimentado atacante, pues debe ponerse a punto física y futbolísticamente con el resto de la plantilla. Además, tiene fechas pendientes de suspensión que deberá cumplir.