Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Jhon Durán tendría nuevo compañero en Fenerbahçe; anuncio inminente de un campeón de Nations League

Jhon Durán tendría nuevo compañero en Fenerbahçe; anuncio inminente de un campeón de Nations League

De acuerdo con información de la prensa europea, un volante que se desempeña actualmente en el fútbol italiano sería nuevo jugador del Fenerbahçe. Pagarían 29 millones de euros por sus servicios.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 7 de ene, 2026
Comparta en:
Fenerbahce estaría cerca de fichar a un jugador de la Serie A
Fenerbahce estaría cerca de fichar a un jugador de la Serie A
Foto: X/ @Fenerbahce

Publicidad

Publicidad

Publicidad