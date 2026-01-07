Jhon Durán tendría nuevo compañero en Fenerbahçe; anuncio inminente de un campeón de Nations League

El mercado de fichajes de invierno en Turquía estaría por confirmar una contratación de altas proporciones. El Fenerbahce, actual contendiente al título de la Superliga, habría cerrado la incorporación de Mattéo Guendouzi, el talentoso mediocampista francés de la Lazio. La noticia, confirmada por el especialista en transferencias Fabrizio Romano con su característico 'here we go!', supondría una gran novedad para el cuadro turco, que busca blindar su medular con jerarquía internacional.

De acuerdo con la información revelada, la operación se habría pactado bajo un acuerdo por 29 millones de euros. ¡Mattéo Guendouzi al Fenerbahçe, here we go! Acuerdo verbal por un paquete de 29 millones de euros, con complementos incluidos. Los clubes están preparando la documentación para dar luz verde y firmar esta semana. Guendouzi ya ha llegado a un acuerdo, como informa @yagosabuncuoglu", fue lo que dijo el comunicador en su cuenta de X. Guendouzi llegaría a Estambul con la misión de convertirse en el socio ideal de los delanteros del club turco, entre ellos Jhon Jader Durán.

El arribo del volante galo podría ser una pieza clave para potenciar el rendimiento del colombiano. El delantero antioqueño, que llegó a los 'canarios amarillos' a préstamo desde el Al Nassr a comienzos de temporada, ha tenido un inicio de año 2026 estelar tras anotar en la reciente victoria en la Supercopa de Turquía. Sin embargo, el equipo de Domenico Tedesco adolecía de un nexo creativo y combativo en el centro del campo que pudiera surtir de balones limpios a sus artilleros.



Con la posible llegada del francés, Durán contaría con un pasador de élite que conoce a la perfección los ritmos del fútbol europeo tras sus pasos por el Arsenal, Olympique de Marsella y Lazio. Además de tener experiencia en la Selección de Francia, con la cual ganó la UEFA Nations League en 2021. Su visión de juego y su capacidad para romper líneas mediante conducciones largas prometerían ser el complemento perfecto para la velocidad y potencia física que jugadores como Jhon Jáder despliegan en el frente de ataque.

La inversión de 29 millones de euros subrayaría la ambición del Fenerbahçe por destronar al Galatasaray y avanzar con firmeza en la Europa League. A sus 26 años, el mediocampista aportaría no solo calidad técnica, sino un carácter recio y competitivo que encajaría idealmente con la apasionada hinchada turca.

Se espera que el mediocampista galo aterrice en las próximas horas para realizarse las pruebas médicas. Con este movimiento, los amarillo-azules configurarían una columna vertebral de lujo, con la que podrían ser un serio competidor por vencer al Galatasaray en esta segunda mitad de la temporada 2025/2026 y levantar el título de la Superliga de Turquía, el cual no consiguen hace 12 años.