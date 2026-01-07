A Yaser Asprilla lo busca otro equipo español; sería compañero de jugador de Selección Colombia

La Liga de España ya está en marcha luego del pequeño parón de fin de año, no obstante, no lo que no se detienen son los rumores del mercado de fichajes. La más reciente noticia tiene que ver con el colombiano Yaser Asprilla, quien arribó como figura emergente al Girona, pero no ha logrado mostrar su mejor nivel en la cancha y por eso buscan su salida. En las últimas horas se dio a conocer que otro club del balompié ibérico desea tenerlo en sus filas.

Según la prensa española, el equipo que quiere contar son los servicios de Asprilla es el Mallorca. "El equipo bermellón tiene una banda izquierda muy potente con Mojica y Virgili, sin embargo en la banda derecha el ´técnico no caba de dar con la tecla. Ha probado en el extremo diestro a tres jugadores en lo que va de temporada (Asano, Mateo Joseph y Antonio Sánchez), pero no acaban de dar el rendimiento que dio la pasada campaña Robert Navarro", contó el portal 'Diario As'.

Yaser Asprilla, jugador colombiano del Girona, en un partido de La Liga de España Getty Images

Más allá de contar la noticia, el citado medio se dio a la tarea de argumentar porque el conjunto de las Islas Baleares ve la llegada de 'cafetero' con buenos ojos. "Por todo esto, el club mallorquinista ha puesto sus ojos en Asprilla. El extremo derecho del Girona sería un refuerzo perfecto.El jugador quiere minutos y buscar una posibilidad de ir al próximo Mundial con Colombia y Arrasate tendría otro puñal, junto a Virgili, pero en la banda derecha. En principio, la llegada del cafetero sería como cedido", agregaron.



De hacerse realidad el fichaje, el nacido en Bajo Baudó sería compañero de Johan Mojica, lateral izquierdo con el que ha coincidido en la Selección Colombia. Ambos tiene como objetivo en esta primera parte de 2026, rendir en sus clubes para convencer al DT Néstor Lorenoz de incluirlos en la lista para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.



¿Cómo va el Mallorca en la Liga de España?

El panorama de los bermellones no es muy distinto al del Girona. Se ubican en la casilla 16 de la tabla de posiciones con 18 puntos, los mismos del club catalan que está una escalón más abajo. Por lo tanto, ambos están luchando por no descender, ya que están a solo dos unidades de la zona roja donde se encuentran Valencia, Levante y Real Oviedo.

