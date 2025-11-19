Síguenos en::
Gol Caracol  / Achraf Hakimi reapareció, tras lesión que sufrió por falta de Luis Díaz: la imagen sorprendió

En Rabat, se llevó a cabo la ceremonia de los premios del fútbol africano, donde Achraf Hakimi llegó con un caminador de rodilla y una férula en su pie izquierdo.

Por: AFP
Actualizado: 19 de nov, 2025
Achraf Hakimi reapareció en unos premios en África, tras lesión que sufrió por falta de Luis Díaz
AFP

