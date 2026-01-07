Síguenos en:
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / “No vuelvo a jugar nunca en Colombia”; recuerdan frase de Falcao, que retornó a Millonarios

“No vuelvo a jugar nunca en Colombia”; recuerdan frase de Falcao, que retornó a Millonarios

El sorpresivo regreso del ‘Tigre’ al equipo azul de Bogotá para 2026 dio pie para que salieran a flote las palabras con las que se despidió de ese mismo club en 2025.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 7 de ene, 2026
Radamel Falcao García dijo que no volvería a jugar en Colombia antes de regresar a Millonarios.jpg
Radamel Falcao García nuevamente de azul, pese a sus palabras
Imagen: Millonarios.

