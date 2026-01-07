“No vuelvo a jugar nunca en Colombia”; recuerdan frase de Falcao, que retornó a Millonarios

La historia de Radamel Falcao García y Millonarios ha sido de idas y vueltas, pues va para su tercer periodo en la institución y siempre ha tenido respectivas bienvenidas y despedidas. Por ello, asombró su reincorporación a la escuadra bogotana, ya que en su más reciente paso por este conjunto había afirmado que no actuaría más en Colombia.

El samario tuvo su último partido como profesional el 19 de junio de 2025 en un clásico perdido 1-2 contra Independiente Santa Fe, luego del cual el atacante se despachó en rueda de prensa con explosivas declaraciones que valieron para que fuera sancionado con varias fechas de suspensión.

Sin embargo, García, que cumplirá 40 años de edad el próximo 10 de febrero, no logró firmar con ningún equipo en el segundo semestre de 2025 y por esa razón no pudo pagar las jornadas de castigo, motivo por el que en su vuelta al bando ‘embajador’ primero deberá ponerse al día antes de pisar las canchas del país.

Lo paradójico es que el magdalenense tendrá que recular luego de haber aseverado que su carrera no iba a seguir en suelo colombiano.



“No vuelvo a jugar nunca en Colombia”, palabras que le recuerdan a Falcao

García estalló tras el clásico que dejó a los ‘embajadores’ afuera de la Liga Betplay 2025-I, torneo ganado por Santa Fe, cuando se justificó en el manejo arbitral.



Acá, la desahogada en la expresó lo mismo varias veces:

“Así me den 50.000 fechas, no vuelvo a jugar nunca en Colombia… Y que se jodan los del VAR, pero en Manizales nos robaron 2 penales. Así no vuelva a jugar en Colombia, no me importa un carajo, pero todo el torneo fue contra de Millonarios… Y no vuelvo a jugar nunca en Colombia, así me den 50.000 fechas, no vuelvo a jugar”.

En video, sus palabras desde el minuto 8:44:

Resta esperar sus primeras declaraciones en esta nueva etapa con el elenco capitalino, con el que afrontará las competiciones locales y el partido único de la fase preliminar de la Copa Sudamericana contra Atlético Nacional en Medellín, programado para el miércoles 4 de marzo de 2026.