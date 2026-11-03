Síguenos en:
Tendencias:
HARRY KANE
LUIS DÍAZ
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, después de Pasto 2-0 Jaguares

Cómo quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, después de Pasto 2-0 Jaguares

Este martes, el cuadro 'volcánico' sumó de a tres, en el estadio Departamental Libertado, por la jornada 17 de la Liga BetPlay II-2026. Por su parte, Jaguares se complicó en el tema del descenso.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 3 de nov, 2026
Comparta en:
Acción de juego en el duelo entee Pasto vs. Jaguares, por la Liga BetPlay.
Acción de juego en el duelo entee Pasto vs. Jaguares, por la Liga BetPlay.
Foto: Colprensa.

Deportivo Pasto venció 2-0 a Jaguares de Córdoba en condición de local, este martes, en el encuentro disputado en el estadio Departamental Libertad correspondiente a la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2026. El equipo 'volcánico' aprovechó las oportunidades generadas en el segundo tiempo para asegurar los tres puntos en casa frente a los monterianos.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Las anotaciones cayeron en la etapa complementaria. Enrique Serje abrió el marcador al minuto 70 con un remate dentro del área, mientras que John Méndez selló la victoria al minuto 94 tras definir una jugada ofensiva colectiva.

Publicidad

Últimas noticias

Acción de juego en el duelo entre Pasto vs. Jaguares, por la Liga BetPlay II-2026.
Fútbol Colombiano

Así quedó la tabla del descenso en la Liga BetPlay 2026, tras Pasto 2-0 Jaguares

Acción de juego en Pereira vs. Tolima, por Liga BetPlay.
Fútbol Colombiano

Así quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, tras Pereira 1-3 Tolima

Con este resultado, Jaguares de Córdoba complica su permanencia en la primera categoría. El conjunto 'felino' debe esperar que Cúcuta Deportivo no sume puntos en su respectivo compromiso frente a Santa Fe este miércoles; puesto que una unidad del equipo 'rojinegro' sentenciaría el descenso directo de Jaguares a la segunda división.

Publicidad

Deportivo Pasto no registraba una buena racha de resultados, pero este triunfo le permite tomar aire y salir del fondo de la tabla de posiciones, ubicándose en la casilla 18 con 15 puntos. Por su parte, Jaguares permanece en la posición 19 con 13 unidades.

Parcialmente, los ocho equipos clasificados a las fases finales del campeonato son Atlético Nacional (36 pts), América de Cali (34 pts), Deportivo Cali (33 pts), Atlético Bucaramanga (29 pts), Independiente Santa Fe (28 pts), Millonarios (26 pts), Independiente Medellín (26 pts) y Águilas Doradas (25 pts).

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Pasto 2-0 Jaguares:

Publicidad

PosiciónEquipoPTSGDPJ
1Atlético Nacional
36
+19
17
2América
34
+19
16
3Deportivo Cali
33
+16
17
4Bucaramanga
29
+9
17
5Santa Fe
28
+6
16
6Millonarios
26
+10
16
7Medellín
26
0
17
8Águilas Doradas
25
+2
17
9Once Caldas
24
+3
17
10Tolima
23
+1
17
11Cúcuta
21
-6
16
12Internacional ...
20
-2
17
13Llaneros
20
-4
17
14Alianza
18
-12
17
15Deportivo Per...
17
-9
17
16Junior
16
-4
17
17Boyacá Chicó
16
-15
17
18Pasto
15
-11
17
19Jaguares
13
-14
17
20Fortaleza
12
-8
17

Publicidad

Publicidad

Publicidad