Cómo quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, después de Pasto 2-0 Jaguares

Deportivo Pasto venció 2-0 a Jaguares de Córdoba en condición de local, este martes, en el encuentro disputado en el estadio Departamental Libertad correspondiente a la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2026. El equipo 'volcánico' aprovechó las oportunidades generadas en el segundo tiempo para asegurar los tres puntos en casa frente a los monterianos.

Las anotaciones cayeron en la etapa complementaria. Enrique Serje abrió el marcador al minuto 70 con un remate dentro del área, mientras que John Méndez selló la victoria al minuto 94 tras definir una jugada ofensiva colectiva.

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Con este resultado, Jaguares de Córdoba complica su permanencia en la primera categoría. El conjunto 'felino' debe esperar que Cúcuta Deportivo no sume puntos en su respectivo compromiso frente a Santa Fe este miércoles; puesto que una unidad del equipo 'rojinegro' sentenciaría el descenso directo de Jaguares a la segunda división.

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Deportivo Pasto no registraba una buena racha de resultados, pero este triunfo le permite tomar aire y salir del fondo de la tabla de posiciones, ubicándose en la casilla 18 con 15 puntos. Por su parte, Jaguares permanece en la posición 19 con 13 unidades.



Parcialmente, los ocho equipos clasificados a las fases finales del campeonato son Atlético Nacional (36 pts), América de Cali (34 pts), Deportivo Cali (33 pts), Atlético Bucaramanga (29 pts), Independiente Santa Fe (28 pts), Millonarios (26 pts), Independiente Medellín (26 pts) y Águilas Doradas (25 pts).

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Pasto 2-0 Jaguares:

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