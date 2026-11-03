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Gol Caracol  / ¿Por qué no sonó el himno de la Champions League, en duelo entre Barcelona vs. Aston Villa?

¿Por qué no sonó el himno de la Champions League, en duelo entre Barcelona vs. Aston Villa?

Durante el duelo de este martes, curioso hecho se presentó y no fue pasado por alto, pues llamó la atencvión a más de uno. Sin embargho, hubo varios motivos de 'peso'.

Por: EFE
Actualizado: 3 de nov, 2026
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Editado por: Gol Caracol
El himno de la Champions League no sonó en el duelo entre Barcelona vs. Aston Villa.
El himno de la Champions League no sonó en el duelo entre Barcelona vs. Aston Villa.
Foto: AFP.

El himno de la Liga de Campeones no sonará este martes en el Spotify Camp Nou antes del inicio del partido de la cuarta jornada de la 'Champions' entre el Barcelona y el Aston Villa, como muestra de respeto por el accidente ferroviario de Urda (Toledo) y al fallecimiento del futbolista del Tenerife Jesús de Miguel.

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"La UEFA informa de que como muestra de respeto después de la trágica muerte de Jesús de Miguel Alameda y en memoria de las víctimas del reciente accidente de tren en Urda, el himno de la 'UEFA Champions League' de esta noche excepcionalmente no sonará", informó el club azulgrana.

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De Miguel, de 30 años, falleció este martes en el Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, donde estaba ingresado desde el lunes en cuidados intensivos a consecuencia del fuerte golpe que sufrió durante el partido entre su equipo y el Andorra.

Jugadores de Barcelona FC festejando triunfo contra Aston Villa, en Champions.
Jugadores de Barcelona FC festejando triunfo contra Aston Villa, en Champions.
Foto: AFP.

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¿Quién fue Jesús de Miguel?

Jesús de Miguel Alameda, conocido como ‘Demi’, fue un futbolista español nacido en Madrid en 1996. Se desempeñaba como delantero centro y tenía apenas 30 años al morir. Desarrolló su carrera en equipos como Leganés, Fuenlabrada, Unionistas de Salamanca y CD Castellón. En este último sobresalió por su capacidad goleadora y contribuyó al ascenso a la Segunda División. En julio de 2025 llegó al CD Tenerife, equipo con el que competía en la categoría de plata en España.

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Su muerte ocurrió el martes 3 de noviembre de 2026, después de sufrir un fuerte impacto en el pecho durante el partido entre Tenerife y FC Andorra, disputado el lunes. El golpe se produjo en un choque con el arquero Jesús Owono. De Miguel sufrió una parada cardiorrespiratoria y fue trasladado a un hospital, donde permaneció en cuidados intensivos. Su estado neurológico empeoró durante la madrugada y falleció a las 8:00, hora española.

Jesús Owono, arquero del FC Andorra, y el fallecido Jesús de Miguel.
Jesús Owono, arquero del FC Andorra, y el fallecido Jesús de Miguel.
Fotos: AFP

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