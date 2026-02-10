Cómo quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay, tras triunfos de Medellín y Pasto

Este martes 10 de febrero, la Liga BetPlay le dio inicio a la sexta jornada, con varios partidazos que dejaron sorpresas, duras caídas y renaceres futbolísticos en varios equipos.

Uno de ellos, fue Independiente Medellín, quien se reencontró con la victoria frente a Cúcuta Deportivo, en el estadio General Santander.

Con anotaciones de Didier Moreno, Alexis Serna y John Montaño, el conjunto ‘poderoso’ venció 3-1 a los ‘rojinegros’, quienes, a pesar de haber igualado 1-1 con Léider Berdugo; al final perdieron en casa, dejando escapar puntos importantes en su pelea por el ascenso.

Es importante recalcar que en el banquillo de los 'motilones', debutó con caída el técnico venezolano Richard Páez; quien llegó para salvar al equipo cucuteño de volver a bajar a la segunda categoría.



Minutos más tarde, Llaneros y Deportivo Pasto se vieron las ‘caras’ en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé, en donde los cientos de aficionados que apoyaron al conjunto de Villavicencio, se fueron cabizbajos, luego de caer por 1-0 frente a los ‘volcánicos’.

Al cuadro nariñense le bastó una anotación de Andrey Estupiñán a la media hora de partido, para quedarse con la victoria. Esto, a pesar de que el mismo autor del gol fue expulsado por un codazo a Francisco Meza.

Para cerrar la jornada futbolera de este martes, Atlético Bucaramanga y Deportes Tolima se pusieron cita en el estadio Américo Montanini, en donde, a pesar de la superioridad de los ‘búcaros’; al final todo fue 0-0 y punto para cada uno.

Cabe destacar que en el complemento hubo un gol anulado a favor de los ‘auriverdes’ por fuera de lugar, que tuvo revisión y corrección en el VAR; esto, hubiera significado el triunfo de los locales.

El desarrollo de la sexta jornada continuará este miércoles 11 de febrero.

Tabla de posiciones en la Liga BetPlay I-2026: