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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones en Liga BetPlay II-2026, tras Cúcuta Deportivo 1-2 Millonarios

Cómo quedó la tabla de posiciones en Liga BetPlay II-2026, tras Cúcuta Deportivo 1-2 Millonarios

Millonarios se impuso en la noche de este domingo a Cúcuta Deportivo en el General Santander, en partido válido por la décima jornada de la Liga BetPlay II-2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de sept, 2026
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Millonarios le ganó al Cúcuta Deportivo en el General Santander.
Millonarios le ganó al Cúcuta Deportivo en el General Santander.
Foto: Colprensa

Millonarios logró sumar de a tres este domingo en su visita al Cúcuta Deportivo, en un partido que le dio cierre a la jornada dominical de la décima fecha de la Liga BetPlay II-2026. Fue la primera victoria del ‘embajador’ en la era de Alberto Gamero.

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Fue un duelo en el General Santander que tuvo emociones de principio a fin, con llegadas de bando y bando, y siendo los arqueros protagonistas con buenas atajadas. Pero finalmente, la balanza se inclinó a favor del cuadro azul bogotano, que se impuso 1-2 en tierras nortesantandereanas, gracias a las anotaciones de Rodrigo Ureña, al minuto 58, y de Rodrigo Contreras, al 84'. Este último le dedicó el gol a su hijo, que estaba de cumpleaños.

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El tanto del Cúcuta fue obra de Gustavo Torres, al 79', al aprovechar un cobro de pelota quieta y lograr vencer así la resistencia de Javier Burrai.

Acción de juego entre Cúcuta Deportivo vs. Millonarios por la Liga BetPlay II-2026.
Acción de juego entre Cúcuta Deportivo vs. Millonarios por la Liga BetPlay II-2026.
Foto: Colprensa

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Preocupación en Millonarios

En medio de la contienda en el General Santander, el lateral del 'embajador', Samuel Martín, tuvo que abandonar el duelo en ambulancia. El futbolista sufrió un duro codazo de Tamayo que lo envió a la suelo e inmediatamente fue atendido por el cuerpo médico de Millonarios. No obstante, no pudo continuar en el compromiso.

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Lo cierto es que tras la victoria, Millonarios alcanzó los 16 puntos y escaló hasta la segunda posición de la clasificación general que lidera América de Cali. Por su parte, Cúcuta Deportivo se quedó con 9 enteros y en la casilla trece.

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Cúcuta Deportivo 1-2 Millonarios:

PosicionesEquipoPJDGPTS
1América de Cali8+1620
2Millonarios10+416
3Deportes Tolima8+316
4Atlético Nacional6+1015
5Independiente Medellín7+515
6Atlético Bucaramanga7+413
7Independiente Santa Fe8+313
8Deportivo Cali8+312
9Llaneros9-111
10Internacional9-111
11Águilas Doradas7010
12Once Caldas8+19
13Cúcuta Deportivo9-69
14Fortaleza9-28
15Boyacá Chicó7-78
16Jaguares8-57
17Deportivo Pereira7-56
18Alianza8-95
19Junior7-53
20Deportivo Pasto8-82

Resultados de la décima jornada de la Liga BetPlay II-2026:

Viernes 11 de septiembre

  • Jaguares de Córdoba 2 - 2 Fortaleza
  • Independiente Santa Fe 1 - 0 Deportes Tolima

Sábado 12 de septiembre

  • Internacional de Bogotá 3 - 2 Llaneros
  • Boyacá Chicó 2 - 1 Independiente Medellín
  • Alianza FC 1 - 0 Junior de Barranquilla

Domingo 13 de septiembre

  • Deportivo Pereira 1 - 3 Atlético Bucaramanga
  • Atlético Nacional 2 - 0 Águilas Doradas
  • Once Caldas 1 - 2 Deportivo Cali
  • Cúcuta Deportivo 1 - 2 Millonarios
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