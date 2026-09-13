Cómo quedó la tabla de posiciones en Liga BetPlay II-2026, tras Cúcuta Deportivo 1-2 Millonarios

Millonarios logró sumar de a tres este domingo en su visita al Cúcuta Deportivo, en un partido que le dio cierre a la jornada dominical de la décima fecha de la Liga BetPlay II-2026. Fue la primera victoria del ‘embajador’ en la era de Alberto Gamero.

Fue un duelo en el General Santander que tuvo emociones de principio a fin, con llegadas de bando y bando, y siendo los arqueros protagonistas con buenas atajadas. Pero finalmente, la balanza se inclinó a favor del cuadro azul bogotano, que se impuso 1-2 en tierras nortesantandereanas, gracias a las anotaciones de Rodrigo Ureña, al minuto 58, y de Rodrigo Contreras, al 84'. Este último le dedicó el gol a su hijo, que estaba de cumpleaños.

El tanto del Cúcuta fue obra de Gustavo Torres, al 79', al aprovechar un cobro de pelota quieta y lograr vencer así la resistencia de Javier Burrai.

Acción de juego entre Cúcuta Deportivo vs. Millonarios por la Liga BetPlay II-2026. Foto: Colprensa

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Preocupación en Millonarios

En medio de la contienda en el General Santander, el lateral del 'embajador', Samuel Martín, tuvo que abandonar el duelo en ambulancia. El futbolista sufrió un duro codazo de Tamayo que lo envió a la suelo e inmediatamente fue atendido por el cuerpo médico de Millonarios. No obstante, no pudo continuar en el compromiso.

Lo cierto es que tras la victoria, Millonarios alcanzó los 16 puntos y escaló hasta la segunda posición de la clasificación general que lidera América de Cali. Por su parte, Cúcuta Deportivo se quedó con 9 enteros y en la casilla trece.

✔️Ⓜ️ ¡El 'embajador' se impuso en el General Santander frente a los 'motilones' en partido por la décima jornada de la Liga BetPlay II-2026! ✔️Ⓜ️#GolCaracol #SiempreFútbol pic.twitter.com/KgWJvZcilO — Gol Caracol (@GolCaracol) September 14, 2026

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Cúcuta Deportivo 1-2 Millonarios:

Posiciones Equipo PJ DG PTS

1 América de Cali 8 +16 20 2 Millonarios 10 +4 16 3 Deportes Tolima 8 +3 16 4 Atlético Nacional 6 +10 15 5 Independiente Medellín 7 +5 15 6 Atlético Bucaramanga 7 +4 13 7 Independiente Santa Fe 8 +3 13 8 Deportivo Cali 8 +3 12 9 Llaneros 9 -1 11 10 Internacional 9 -1 11 11 Águilas Doradas 7 0 10 12 Once Caldas 8 +1 9 13 Cúcuta Deportivo 9 -6 9 14 Fortaleza 9 -2 8 15 Boyacá Chicó 7 -7 8 16 Jaguares 8 -5 7 17 Deportivo Pereira 7 -5 6 18 Alianza 8 -9 5 19 Junior 7 -5 3 20 Deportivo Pasto 8 -8 2

Resultados de la décima jornada de la Liga BetPlay II-2026:

Viernes 11 de septiembre



Jaguares de Córdoba 2 - 2 Fortaleza

Fortaleza Independiente Santa Fe 1 - 0 Deportes Tolima

Sábado 12 de septiembre



Internacional de Bogotá 3 - 2 Llaneros

Llaneros Boyacá Chicó 2 - 1 Independiente Medellín

Independiente Medellín Alianza FC 1 - 0 Junior de Barranquilla

Domingo 13 de septiembre

