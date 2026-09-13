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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Samuel Martín, de Millonarios, salió en ambulancia en juego contra Cúcuta Deportivo

Samuel Martín, de Millonarios, salió en ambulancia en juego contra Cúcuta Deportivo

El futbolista del 'embajador' quedó muy afectado tras un codazo por parte de Tamayo, en medio del partido en el General Santander. ¡Vea acá el video de la acción!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de sept, 2026
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Samuel Martín, jugador de Millonarios, salió en ambulancia en partido contra Cúcuta Deportivo.
Samuel Martín, jugador de Millonarios, salió en ambulancia en partido contra Cúcuta Deportivo.
Foto captura de pantalla de video

Millonarios enfrentó en la noche de este domingo 13 de septiembre a Cúcuta Deportivo, en compromiso válido por la décima jornada de la Liga BetPlay II-2026, pero en medio del partido en el General Santander, el jugador del cuadro 'azul', Samuel Martín, causó gran preocupación al salir del juego en ambulancia.

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Sólo iban 24 minutos del duelo en tierras nortesantandereanas cuando sucedió todo este episodio con el lateral. Martín fue atendido por el cuerpo médico de Millonarios, pero por más intentos, éste no pudo continuar.

Samuel Martín salió en ambulancia en partido contra Cúcuta Deportivo.
Samuel Martín salió en ambulancia en partido contra Cúcuta Deportivo.
Foto: Colprensa

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Y es que el futbolista del 'embajador' quedó muy afectado tras un codazo por parte de Tamayo, quien la 'sacó barata' en la acción, ya que sólo recibió tarjeta amarilla por parte del árbitro Bismarks Santiago.

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Finalmente, al minuto 29 se observó que Martín no podía continuar en la contienda frente a los 'motilones'. Desde Millonarios pidieron el ingreso de la ambulancia, siendo después trasladado a una clínica.

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Ahora, sólo queda esperar un reporte actualizado sobre el estado de salud del jugador de Millonarios.

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Vea acá el video:

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