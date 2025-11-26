Cómo quedó la tabla del Grupo B, en los cuadrangulares, tras el Bucaramanga 1-2 Fortaleza

Este miércoles 26 de noviembre, Atlético Bucaramanga se enfrentó a Fortaleza en el estadio Américo Montanini, por el cierre de la tercera jornada en el cuadrangular B, de la Liga BetPlay II-2025.

Y es que, después de la victoria de Deportes Tolima en El Campín frente a Santa Fe, el pasado martes; los 'leopardos' quedaron obligados a sumar de a tres, haciendo respetar su casa, para encaminar su clasificación a la gran final.

No obstante, los capitalinos sorprendieron y vencieron por 1-2 a Bucaramanga, cambiando todo el panorama en el grupo B.



Resultados de la tercera jornada

Independiente Santa Fe 1-2 Deportes Tolima

Atlético Bucaramanga 1-2 Fortaleza

Tabla de posiciones del Grupo B