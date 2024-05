Cómo van Santa Fe y Millonarios: probabilidad de final de Liga BetPlay en Bogotá

La Liga BetPlay 2024-I ya tuvo sus primeras tres fechas de los cuadrangulares finales y hay sorpresas en los resultados de ambos grupos. Eso sí, aunque los ocho equipos que están aún en disputa ya hacen cuentas en el tramo final de esta etapa, muchos están pendiente a Santa Fe y Millonarios, pensando en alguna final capitalina.

Este miércoles ya comenzará la cuarta jornada de esta ronda del campeonato y los dos equipos de Bogotá viven realidades distintas.

¿Cómo van Santa Fe y Millonarios en la Liga BetPlay 2024-I?

En el grupo A de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano en este primer semestre está el equipo ‘embajador’, dirigido por Aberto Gamero, quien tras tres fechas jugadas apenas tiene una victoria y acumula dos derrotas.

Eso tiene a los azules en el último lugar de su zona, con apenas tres puntos y obligado a ganar los encuentros que restan y esperar algunos resultados más.

Millonarios, de hecho, tendrá dos partidos consecutivos como visitantes y el primero será este miércoles cuando se enfrente a Bucaramanga. Luego irá a suelo risaraldense para medirse al Pereira. Para terminar los cuadrangulares recibirá al Junior, en el estadio El Campín.

Once inicial de Millonarios en la Liga Betplay Foto: Millonarios

Del otro lado, en el grupo B está Independiente Santa Fe, que desde el ‘todos contra todos’ ha mostrado buen juego, solidez y un equipo goleador que ha dado de qué hablar.

Los dirigidos por Pablo Peirano son líderes, con 7 puntos, dos más que el Once Caldas que es su ‘escolta’ en la tabla de posiciones y que se volverán a ver el jueves, pero esta vez en El Campín, tras el empate en Manizales.

Los ‘cardenales’ tienen dos victorias y un empate en lo que va de cuadrangulares finales y buscará consolidarse en la cuarta jornada para dar un paso hacia la final de la Liga BetPlay 2024-I.

Santa Fe suma 6 puntos en el Grupo B de la Liga Betplay I-2024. @SantaFe

Con eso, sigue la expectativa de si se podrá dar alguna final capitalina en la liga del fútbol colombiano actual, aunque el panorama no es el mejor, en especial por Millonarios, que no goza de un buen presente y los resultados no están siendo positivos.

Cabe recordar que en 2017 Santa Fe y los ‘embajadores’ se midieron en la final del segundo campeonato de aquel año y en esa oportunidad los azules ganaron 3-2 el global sobre los ‘cardenales’.

Así está la tabla de posiciones de los cuadranguales finales de la Liga BetPlay 2024-I:

Grupo A

1. Pereira (6 puntos)

2. Junior (4 puntos)

3. Bucaramanga (4 puntos)

4. Millonarios (3 puntos)

Grupo B

1. Santa Fe (7 puntos)

2. Once Caldas (5 puntos)

3. Tolima (4 puntos)

4. La Equidad (0 puntos)