Síguenos en::
Tendencias:
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
MILLONARIOS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Crece el rumor de la salida del técnico Javier Gandolfi de Nacional; se espera comunicado oficial

Crece el rumor de la salida del técnico Javier Gandolfi de Nacional; se espera comunicado oficial

En los medios de Antioquia se viene hablando insistentemente de la partido del argentino Gandolfi de Nacional. La derrota contra Bucaramanga, el detonante.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: septiembre 15, 2025 05:53 p. m.
Comparta en:
Javier Gandolfi, director técnico de Atlético Nacional, en un partido de la Liga BetPlay I-2025
Javier Gandolfi, director técnico que se iría de Atlético Nacional
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad