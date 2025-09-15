Crece el rumor de la salida del técnico Javier Gandolfi de Nacional; se espera comunicado oficial

En las últimas horas se viene manejando la noticia relacionada con la inminente salida del entrenador Javier Gandolfi del banquillo técnico de Nacional, mucho más después de la derrota contra Bucaramanga por 0-1, en la propia cancha del estadio Atanasio Girardot y ante la mirada de los hinchas del verde de Antioquia.

Del tema ya se viene hablando en diferentes medios de la ciudad de Medellín y ahora se espera la confirmación oficial de parte del club.

Y es que desde hace ya varios compromiso, se habían sentido voces críticas por el estilo de juego del argentino de un amplio sector de la hinchada, ya que la expresión futbolística del equipo en medio de la competencia no era la mejor, pese a tener una nómina de jugadores con calidad y experiencia.

El profesional extranjero llegó en el mes de enero de 2025 al club colombiano para ocupar el cargo dejado por Efraín Juárez y de entrada, para muchos su experiencia no era suficiente para manejar los destinos del dos veces campeón de Copa Libertadores.



¿Cómo va Atlético Nacional en la Liga BetPlay 2025-II?

El equipo antioqueño ocupa el puesto 7 de la tabla de posiciones del ‘todos contra todos’ del fútbol colombiano en este segundo semestre, con 17 puntos, a cuatro unidades del líder que es el Junior de Barranquilla.

Nacional, aún con Javier Gandolfi en el banco, acumula cuatro victorias, cinco empates y dos derrotas, lo que ha hecho que el rendimiento no sea el esperado y las críticas al juego y al técnico argentino no se hagan esperar.

Acción de juego entre Nacional y Bucaramanga por la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2025. Colprensa

¿Cuándo vuelve a jugar Atlético Nacional en Liga BetPlay 2025-II?

Los ‘verdolagas’ visitarán al Unión Magdalena este domingo 21 de septiembre, a las 4:10 p.m., en el estadio Sierra Nevada, en Santa Marta. Luego de eso tendrán un duro enfrentamiento frente a Millonarios, el sábado 27 de septiembre, a las 8:30 p.m., en el estadio Atanasio Girardot.

Además, están a la espera de definir lo que serán los cuartos de final de la Copa BetPlay, tras dejar en ‘octavos’ al Quindío. En Copa Libertadores quedaron eliminados en octavos de final a manos del Sao Paulo, de Brasil, por lo que solamente tienen participación local para lo que resta del año.