Falcao García y lo que tuvo que vivir junto a Kylian Mbappé: “No se la pasa a nadie”

Falcao García dejó varias respuestas inesperadas en un adelanto de una entrevista con su excompañero y amigo Mario Suárez, exjugador español con el que compartió en el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano, y con quien mantiene una buena relación hasta la fecha, compartiendo hasta momentos de descanso en Estados Unidos.

Y en la charla con Suárez, que será publicada completa este jueves 18 de septiembre en el canal de YouTube del europeo, el 'Tigre' dejó frases que ya empiezan a tener repercusión internacional y generan expectativa, como cuando le preguntaron por Kylian Mbappé, con quien compartió en su etapa en el Mónaco, de Francia.

"¿Recuerda la primera vez que viste a Mbappé?", le consultó Mario a Falcao, quien decidió con una sonrisa y entre risas responder con un "este chico es buenísimo, lo que pasa es que no se la pasa a nadie", causando también una reacción jocosa del entrevistador.

En el adelanto de la entrevista, además, el español le preguntó sobre "'cuál es el mayor capricho que te has dado?", a lo que el delantero colombiano pensó por unos instantes y señaló que "un coche, quizás", a lo que de inmediato Mario Suárez dejó ver el carro de lujo marca McLaren que tiene el 'Tigre' en Miami, y en el que le dio una paseo en territorio estadounidense hace algunos meses en una visita suya al jugador samario.

Falcao García y Kylian Mbappé en el Mónaco Foto: AFP

Publicidad

En otra anécdota en el corto video de expectativa Falcao recordó una historia que ya había contado anteriormente, que fue cuando en su estadía en Atlético de Madrid, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, intentó convencerlo de irse a los 'merengues', en una cena en la que coincidieron, pero el delantero de nuestro país decidió mostrar firme por su cariño a los 'colchoneros'.

"Florentino se acercaba y me ponía la servilleta ahí. Yo le decía “no, por favor esconda esa servilleta", recordó entre risas el 'Tigre', dejando ver que le fue fiel al 'Atleti' a pesar de que le dieron un 'cheque en blanco' para pasar al poderoso club español.

Publicidad

Para terminar, Falcao García se mostró emocionado y abrió su corazón, al recordar la muerte de su padre (Radamel García King), quien falleció por un paro cardiorrespiratorio fulminante, una situación que afectó demasiado al futbolista colombiano: "cuando falleció mi papá por dentro yo estaba destruido, llegué a tener episodios de ansiedad, no puedes respirar y me ahogaba. Hay cosas en la vida que uno tiene que buscar ayuda".

El próximo jueves 18 de septiembre, en el canal de YouTube de Mario Suárez, se podrá ver la entrevista completa con Radamel Falcao García, para ampliar estos temas que señalamos anteriormente y conocer más sobre la vida y la carrera del 'Tigre'.