Gol Caracol  / Desde Argentina rechazaron que la Finalissima se juegue en el Bernabéu y postularon sus opciones

Desde Argentina rechazaron que la Finalissima se juegue en el Bernabéu y postularon sus opciones

El 'planeta fútbol' está a la expectativa por el escenario donde se disputará la Finalissima entre Argentina y España. En la 'albiceleste' pidieron uno en particular.

Por: EFE
Actualizado: 12 de mar, 2026
Jugadores de la Selección Argentina.
Jugadores de la Selección Argentina.
AFP

