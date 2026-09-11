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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cuánto cuesta la camiseta de James Rodríguez, nueva figura de Atlético Nacional

Cuánto cuesta la camiseta de James Rodríguez, nueva figura de Atlético Nacional

La llegada de James Rodríguez además del tema deportivo, también tiene un componente de mercadeo del club antioqueño que le quiere sacar réditos a su fichaje estrella.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de sept, 2026
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James Rodríguez, mediocampista de Nacional
James Rodríguez, mediocampista de Nacional
Foto: @nacionaloficial en X

Con el paso de las horas se sigue hablando de la contratación de James Rodríguez por parte de Atlético Nacional, que se hizo oficial con un video en las redes sociales del club el jueves pasado y que de inmediato revolucionó el ambiente del fútbol profesional colombiano, en este segundo semestre de 2026.

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El jugador cucuteño, de 35 años, ya participó de su primera práctica con los nuevos compañeros y bajo la orientación del entrenador Lucas González, iniciando de esa manera la puesta a punto para volver a estar en acción en los estadios del país, luego de una amplia y exitosa trayectoria internacional en clubes de Argentina, Portugal, Francia, España, Alemania, Grecia, Catar, Brasil, México y Estados Unidos. Hay que recordar que solamente jugó antes en 2006/2007 en Envigado Fútbol Club, tanto en la Primera B y un par de compromisos en la A.

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Con esa imagen y prestigio, con tres mundiales de fútbol con la Selección Colombia y siendo goleador en Brasil 2014, en Nacional no solamente piensan en los réditos deportivos, sino que también esperan sacarle jugo a la presencia del volante de creación en la parte de mercadeo e ingresos por venta de camisetas y abonos para la Liga Betplay II.

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"Hay camisetas que se usan. Y hay camisetas hechas para la historia. Ya está disponible la de James Rodríguez", se leyó, por ejemplo, en un posteo en 'X' de Nacional y de inmediato llegó la respuesta. Extraoficialmente se dice que ya se vendieron más de 400 casacas de James.

Además de eso, Rodríguez Rubio también se dejó ver en las cuentas oficiales en un video en el que invita a los aficionados 'verdolagas' a seguir abonándose, algo que también avanzaría con buena respuesta y a un ritmo importante.

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¿Cuánto cuesta la camiseta de James Rodríguez?

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En la Tienda Verde ya se encuentra expuesto el producto y tiene los siguientes precios:

  • Camiseta local hombre: $399.950
  • Camiseta alterna hombre: $299.963
  • Camiseta tercer kit hombre: $299.963
  • Camiseta oficial local mujer: $399.950
  • Camiseta alterna mujer: $299.963
  • Camiseta local niño $344.950
  • Camiseta alterna niño: $258.713
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