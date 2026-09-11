"En Millonarios, felices que nos acompañe un jugador de la jerarquía de Juan Guillermo Cuadrado"

La llegada de Juan Guillermo Cuadrado al fútbol profesional colombiano sigue generando reacciones de peso en el entorno embajador. David Macalister Silva, capitán y referente de Millonarios, habló abiertamente sobre lo que significa incorporar a una figura de recorrido internacional y la expectativa que existe en el plantel por compartir vestuario con el experimentado lateral derecho o volante, que fue anunciado el pasado jueves por el tradicional equipo bogotano.

Para Silva, el arribo de futbolistas con una trayectoria destacada en el exterior transforma la dinámica interna del equipo. "Yo siempre lo he dicho, todo este tipo de jugadores son un envión anímico para el grupo. La verdad que, una persona como Juan Guillermo que nos ha representado tan bien a lo largo de su carrera en Europa, donde siempre ha sido intachable en su vida personal y en su manera de jugar, estamos felices de que nos acompañe un jugador de esta jerarquía y de estas características", afirmó el mediocampista bogotano.

El capitán azul no dudó en trazar un paralelo entre la llegada de Cuadrado y el impacto que generó en su momento la vinculación de Radamel Falcao García, destacando el valor formativo que aportan estos referentes al plantel diario. "Nada más lo mismo que hicimos con Falcao: darle la bienvenida y aprender un montón de ellos, porque creo que son jugadores que en el día a día nos enseñan mucho. Entonces nada, darle la bienvenida y aprovecharlo al máximo", agregó.

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La ansiedad por concretar su integración al grupo es evidente dentro del camerino de Millonarios, donde ven en la experiencia europea de Cuadrado un catalizador para los objetivos de la temporada.



"Tenemos muchas ganas de que llegue pronto porque, como lo decía yo, obviamente no lo comparo con Falcao, pero al igual que Falcao, han sido jugadores que toda su vida han estado en lo más alto del fútbol y son jugadores que nos enseñan a nosotros día a día y nos dan un envión anímico bastante importante que esperamos aprovecharlo de la mejor manera", concluyó Silva.

Con estas palabras, el líder del conjunto embajador ratifica el respaldo del grupo hacia el internacional colombiano, dejando claro que el camerino está listo para acoger la jerarquía de un jugador que promete subir el nivel competitivo del equipo.

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Ahora, después del empate 1-1 entre Millonarios y Cali del jueves en la Liga Betplay, lo que se espera es saber cuándo Cuadrado será tenido en cuenta por el cuerpo técnico para su regreso al fútbol colombiano, en el que solamente jugó en el Independiente Medellín, antes de iniciar su exitosa trayectoria internacional.