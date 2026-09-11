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Gol Caracol  / Ciclismo  / Elogios a Santiago Buitrago, tras ser segundo en Vuelta a España; "sus ataques son increíbles"

Elogios a Santiago Buitrago, tras ser segundo en Vuelta a España; "sus ataques son increíbles"

A pesar de no haber conseguido la victoria en la etapa 19 de la ronda ibérica, el ciclista colombiano, Santiago Buitrago, recibió el reconocimiento de un rival.

Por: EFE
Actualizado: 11 de sept, 2026
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Santiago Buitrago, ciclista colombiano del Bahrain Victorious, en la Vuelta a España 2026
Santiago Buitrago, ciclista colombiano del Bahrain Victorious, en la Vuelta a España 2026
Twitter del Bahrain Victorious

El irlandés Edward Dunbar (Pinarello-Q36.5) no esperaba "para nada" ser el ganador de la decimonovena etapa de la Vuelta a España, en Peñas Blancas, por lo que llegó a decir a su equipo en plena carrera que "no era el día".

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“Es increíble. No me lo esperaba para nada. Incluso comenté por la radio del equipo, después de 50 o 60 kilómetros, que no era mi día. No me sentía bien. Luego me encontré en la escapada y mis piernas finalmente respondieron", explicó.

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Dunbar tampoco se podía creer su victoria por el accidente que a punto estuvo de costarle su presencia en la Vuelta.

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"Este año estuve tres meses de baja sin tocar una bicicleta tras un accidente. Realmente no pensé que estaría aquí, ni siquiera luchando por la victoria de etapa. Me cuesta creerlo", dijo.

Santiago Buitrago, ciclista colombiano del Bahrain Victorious, en la etapa 19 de la Vuelta a España 2026
Santiago Buitrago, ciclista colombiano del Bahrain Victorious, en la etapa 19 de la Vuelta a España 2026
Getty Images

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Dunbar se impuso en un duelo con el colombiano Santiago Buitrago, a quien atrapó cuando marchaba escapado a 500 metros de meta.

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"Los ataques de Buitrago son increíbles, pero yo necesito ser un poco más cuidadoso con mi ritmo. Sabía que tenía una última oportunidad y quería usarla para ganar la etapa. Cuando aceleraron en la sección empinada, a unos 12 kilómetros de la meta, controlé muy bien mi ritmo. Al final me vi con fuerzas y cobré confianza para lograr la victoria", concluyó.

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