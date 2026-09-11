James Rodríguez y Juan G. Cuadrado siguieron los pasos de Falcao con sonado arribo a la Liga BetPlay

La llegada de James Rodríguez al Atlético Nacional y de Juan Guillermo Cuadrado al Millonarios convierten a la liga colombiana en el lugar elegido por las estrellas cafeteras para el ocaso de sus exitosas carreras deportivas, como ya lo están haciendo otros jugadores que brillaron Europa en los últimos 20 años.

James (Cúcuta, 1991) regresa a la liga cafetera 19 años después de haber dejado el Envigado para jugar en el Banfield y luego de tener una exitosa carrera que lo llevó a Oporto, Mónaco, Real Madrid, Bayern Munich, Everton, Al Rayyan, Sao Paulo, Olympiacos, Rayo Vallecano, Club León y Minnesota United.

Cuadrado (Necoclí, 1988) vuelve a jugar en su país después de estar 16 años en la Serie A, en la que vistió las camisetas de Udinese, Lecce, Fiorentina, Juventus, Inter, Atalanta y Pisa, y uno más en Inglaterra cuando fue futbolista del Chelsea.

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Ambos jugadores regresan al país con una exitosa carrera con la camiseta de la selección colombiana, en especial James, que fue goleador del Mundial de Brasil 2014 y la gran figura de la Copa América de 2024, en la que lideró a los cafeteros hasta la final ante Argentina.



Justamente de los 23 jugadores convocados para el Mundial de 2014, en el que Colombia tuvo su mejor actuación al llegar a cuartos de final, hay hoy seis en la liga colombiana, mientras que diez ya se retiraron, dos juegan en el exterior y el resto son agentes libres.

James Rodriguez y Juan Guillermo Cuadrado, nuevos refuerzos del FPC Foto: AFP

Veteranos al alza

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La llegada de James y Cuadrado engrosa una lista de futbolistas veteranos que han llegado a la liga colombiana en los últimos años para cerrar sus carreras, algunos con más éxito que otros, pero que han revitalizado el campeonato.

En la actualidad, Hugo Rodallega, máximo artillero del Wigan en la Premier League inglesa, destaca en el Santa Fe; Luis Fernando Muriel, de sobresaliente carrera en Italia, ya llevó al Junior a un título de liga; y el creativo Juan Fernando Quintero brilla en el Independiente Medellín.

Estos tres jugadores viven una segunda juventud en la liga de su país y están siendo determinantes para sus equipos, en especial Rodallega, que, con 41 años, es el mejor jugador del Independiente Santa Fe y tiene a los capitalinos soñando con volver a ganar la Copa Sudamericana, en la que disputan los cuartos de final contra Vasco da Gama.

Sin embargo, ellos no son los únicos veteranos que volvieron a Colombia a cerrar sus carreras.

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El goleador Carlos Bacca ganador de la Liga Europa en tres ocasiones, dos con el Sevilla y una con el Villarreal- también volvió en 2022 al Junior y ahora juega en el Deportivo Cali, aunque su nivel deportivo lo tiene relegado a un papel secundario en el conjunto azucarero.

También forma parte de la nómina del América de Cali el goleador Adrián Ramos, exfutbolista del Hertha Berlín y del Borussia Dortmund, que volvió en 2020 a vestir la camiseta de los Diablos Rojos y ya se coronó campeón de liga. Este semestre solo ha pescado minutos en tres partidos.

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El caso Falcao

Radamel Falcao, ex-jugador de Millonarios Foto: AFP

Falcao García llegó el segundo semestre de 2024 como el gran fichaje de Millonarios tras jugar en el Rayo Vallecano y su contratación fue denominada en ese momento como uno de los mejores fichajes de la historia del fútbol colombiano.

El exartillero de Mónaco y Atlético de Madrid, que hoy es agente libre, estuvo un año en el equipo, salió seis meses (en los que no jugó con ningún club) y volvió en enero para jugar en el primer semestre de este año.

Sin embargo, Falcao no logró reencontrarse con el nivel que lo convirtió en uno de los mejores jugadores del mundo la década pasada y tan solo anotó 12 goles en 40 partidos disputados, porque tampoco jugó tanto como esperaba por sus constantes lesiones que lo sacaron de las canchas durante meses.

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El regreso de estos futbolistas al campeonato colombiano convirtió a la liga cafetera en un destino atractivo para las glorias, que dan el último adiós a sus carreras como los principales referentes de los equipos grandes de su país ante el público que durante muchos años los apoyó desde la distancia