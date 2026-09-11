Clasificación de la montaña de la Vuelta a España 2026; Santiago Buitrago, cerca de hacer historia

El irlandés, Eddie Dunbar, ganó este viernes la etapa 19 de la Vuelta a España, entre Vélez-Málaga y el alto de Peñas Blancas, donde el español, Enric Mas, sigue líder de la general a dos días de la etapa final del domingo.

Dunbar superó en los 500 metros finales de la subida de Peñas Blancas al colombiano, Santiago Buitrago, que iba escapado y que fue segundo, por delante del británico, Thomas Gloag, tercero.

Los favoritos llegaron en un pequeño grupo a cinco minutos del ganador, con Enric Mas controlando en todo momento a sus principales rivales de la general.

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El español del Movistar se mantiene al frente de esa clasificación, con 1 minuto y 37 segundos de ventaja sobre el esloveno Primoz Roglic, segundo, y 3 minutos 1 segundo sobre el austríaco Félix Gall, tercero.



Santiago Buitrago, ciclista colombiano del Bahrain Victorious, en la etapa 19 de la Vuelta a España 2026 Getty Images

El sábado tendrá lugar la penúltima etapa de la Vuelta a España, última oportunidad para la lucha entre los favoritos sobre un duro trazado de montaña. Los ciclistas recorrerán 186,8 km entre La Calahorra y el Collado del Alguacil con un puerto de tercera categoría, tres de primera y llegada en uno de categoría especial.

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Allí, se definirá al ganador de la clasificación de la montaña de la ronda ibérica, donde Santiago Buitrago es líder, con 78 puntos, superando a Wout van Aert, su más cercano perseguidor, quien suma 40 unidades.

Clasificación de la montaña de la Vuelta a España 2026

1. Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious) - 78 puntos.

2. Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) - 40 puntos.

3. Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) - 29 puntos.

4. Enric Mas (Movistar Team) - 24 puntos.

5. Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) - 21 puntos.

6. Eddie Dunbar (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - 16 puntos.

7. Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates - XRG) - 14 puntos.

8. Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious) - 12 puntos.

9. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - 11 puntos.

10. Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team) - 10 puntos.