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Santiago Buitrago luchó, pero terminó segundo en la etapa 19 de la Vuelta a España; entró en llanto

Santiago Buitrago fue protagonista en la jornada montañosa de este viernes en la Vuelta a España y sucumbió en los últimos 500 metros de la fracción ganada por Eddie Dunbar.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 11 de sept, 2026
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Santiago Buitrago, ciclista colombiano del Bahrain Victorious, en la etapa 19 de la Vuelta a España 2026
Santiago Buitrago, ciclista colombiano del Bahrain Victorious, en la etapa 19 de la Vuelta a España 2026
Getty Images

El irlandés Eddie Dunbar (Pinarello) ha sido el vencedor de la decimonovena etapa de la Vuelta a España, disputada entre Vélez Málaga y Peñas Blancas, de 210,8 km.

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Dungar, que arrancó a 500 metros de la meta tras superar al colombiano Santiago Buitrago, que marchaba escapado, entró en solitario con un tiempo de 5h.00.55, a una media de 42,6 km/h. El ciclista de nuestro país participó en la fuga cuando la pendiente se hizo mucho más templada y luego de un gran esfuerzo, sucumbió en el último suspiro.

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Nuestro enviado especial Eduardo Ahumada esperó cerca de la meta a Buitrago, quien terminó con llanto por lo sucedido en el último suspiro en la fracción de este viernes y a dos días de que finalice la ronda ibérica.

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El deportista bogotano aún mantiene la camiseta al mejor de la montaña, galardón que tendrá que defender este sábado en la etapa reina, ante el acoso del segundo que es Wout van Aert, del Team Visma.

Santiago Buitrago, ciclista colombiano del Bahrain Victorious, lidera la clasificación de la montaña de la Vuelta a España 2026
Santiago Buitrago, ciclista colombiano del Bahrain Victorious, lidera la clasificación de la montaña de la Vuelta a España 2026
AFP

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El grupo de favoritos entró unido en meta a 5.10 del vencedor. Sin cambios en la general. Enric Mas lidera la Vuelta con 1.37 minutos sobre el esloveno Primoz Roglic y de 3.01 respecto al austríaco Felix Gall.

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