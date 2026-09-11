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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea la primera asistencia de Richard Ríos con Al Ittihad en Liga de Arabia Saudita

Vea la primera asistencia de Richard Ríos con Al Ittihad en Liga de Arabia Saudita

Por la séptima jornada y en el partido contra Al-Faisaly, el mediocampista colombiano, Richard Ríos, se reportó con un buen pase para el gol de Steven Bergwijn.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de sept, 2026
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Richard Ríos, volante colombiano del Al-Ittihad.
Richard Ríos, volante colombiano del Al-Ittihad.
Foto oficial del Al-Ittihad.

Richard Ríos llegó a Arabia Saudita y ya empezó a marcar diferencia. Este viernes 11 de septiembre, dijo presente con una asistencia en el partido de Al Ittihad contra Al Faisaly, por la fecha 7 de la Liga Arabia Saudita.

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Todo ocurrió al minuto 28, cuando el mediocampista colombiano se hizo con el balón, levantó la cabeza y le cedió el esférico a Steven Bergwijn, quien controló, se perfiló y sacó un buen remate para el 1-0 parcial.

Richard Ríos
Richard Ríos, mediocampista del Al-Ittihad
@ittihad en X

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