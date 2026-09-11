Vea la primera asistencia de Richard Ríos con Al Ittihad en Liga de Arabia Saudita

Richard Ríos llegó a Arabia Saudita y ya empezó a marcar diferencia. Este viernes 11 de septiembre, dijo presente con una asistencia en el partido de Al Ittihad contra Al Faisaly, por la fecha 7 de la Liga Arabia Saudita.

Todo ocurrió al minuto 28, cuando el mediocampista colombiano se hizo con el balón, levantó la cabeza y le cedió el esférico a Steven Bergwijn, quien controló, se perfiló y sacó un buen remate para el 1-0 parcial.

Richard Ríos, mediocampista del Al-Ittihad @ittihad en X

Vea la asistencia de Richard Ríos en Al-Faisaly vs Al Ittihad en Liga de Arabia Saudita

🇨🇴⚽️Asistencia de Richard Ríos para la victoria parcial 0-1 del Al-Ittihad en casa del Al-Faysaly por la séptima jornada de la Liga Saudí. Primer pase de gol del colombiano en su nuevo equipo https://t.co/JDXP4YcOmP pic.twitter.com/sDgLUg2ECO — FutbolHoy (@FutbolHoyCol) September 11, 2026