¿Cuánto vale nueva camiseta del Junior de Barranquilla?; ya está a la venta

A solo horas de disputar la gran final de ida por la Superliga, el pasado jueves; Junior hizo destacado anuncio a través de sus redes sociales, donde compartió el diseño de la nueva camiseta oficial para este 2026, que vestirán tanto en Liga BetPlay, como en Copa Libertadores.

Sin embargo, no fue hasta este viernes que el cuadro ‘tiburón’ puso a la venta la casaca, que ya se encuentra disponible en la página web, para que todos los hinchas junioristas la adquieran.

El diseño para esta camiseta tiene las tradicionales líneas rojas y blanco en la parte delantera de la camiseta. No obstante, a diferencia de la edición 2025, este modelo tiene un bordado muy delgado con azul oscuro en las rayas anteriormente mencionadas.

Además, justo esas líneas rojas y blancas son más angostas que en la camiseta anterior, donde solo había tres franjas rojas; en esta ocasión, son cuatro blancas y cuatro rojas las que hay en la camiseta.



“La nueva camiseta le rinde homenaje a la identidad rojiblanca del Junior, incorporando una línea azul distintiva que conecta la historia, la pasión y el orgullo de su hinchada. El diseño mantiene las tradicionales franjas rojas y blancas, reinterpretadas con un enfoque moderno que resalta la fuerza del club en uno de sus mejores momentos deportivos”, especificó ‘adidas’ en su comunicado de prensa, referente a los cambios en diseño de la nueva casaca ‘tiburona’.



¿Cuánto cuesta la nueva camiseta del Junior de Barranquilla?

Y a disponible en la página web, para perdida de manera inmediata vía virtual, la nueva camiseta de Junior cuesta $319.950 pesos colombianos, tanto para hombre, como para mujer; esto, en adultos.

En el caso de los niños, ya la cosa cambia, pues el precio baja un poco para la camiseta, que está tasada en $269.950 COP.

En redes sociales, los comentarios por parte de los hinchas junioristas fueron muy positivos, respecto al diseño y modelo de la nueva camiseta ‘tiburona’.