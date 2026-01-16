Síguenos en:
¿Cuándo es el partido de vuelta Junior vs. Santa Fe por la final de Superliga BetPlay 2026?

¿Cuándo es el partido de vuelta Junior vs. Santa Fe por la final de Superliga BetPlay 2026?

La próxima semana se llevará a cabo el encuentro de vuelta por el primer título del año en el fútbol colombiano. El juego de ida terminó igualado a un gol. ¡Agéndese con la fecha!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 16 de ene, 2026
Junior vs Santa Fe SuperLiga BetPlay 2026
Junior vs Santa Fe SuperLiga BetPlay 2026 - Foto:
Colprensa

