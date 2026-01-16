¿Cuándo es el partido de vuelta Junior vs. Santa Fe por la final de Superliga BetPlay 2026?

El próximo miércoles 21 de enero se llevará a cabo el partido de vuelta de la final de la Superliga BetPlay 2026. En el estadio Nemesio Camacho El Campín, Santa Fe intentará hacer valer su condición de local para vencer a Junior y conquistar el primer título de 2026.

En el juego de ida realizado este jueves en el Metropolitano, el marcador terminó 1-1 con goles de Hugo Rodallega para los 'cardenales' y Teófilo Gutiérrez para los barranquilleros, por lo que la próxima semana todo se definirá en la capital de la República. Recordemos que finalizando el juego 'Teo' se fue expulsado, así que el 'tiburón' contará con una baja determinante para ir por el trofeo.

En el equipo que hará de local en la vuelta, tuvieron su estreno el lateral derecho Helibelton Palacios, los mediocampistas Luis Ángel Palacios y Kilian Toscano y el delantero Nahuel Bustos. Sin embargo, no debutó el uruguayo Franco Fagúndez, quien fue pedido expreso del técnico Pablo Repetto. Por otro lado, el 'león' aún no ha hecho el anuncio oficial de la llegada del extremo de Millonarios, Edwin 'Shirra' Mosquera, por quien se dice habrían hecho una fuerte inversión al comprar su pase al Atlanta United y hacerle un contrato de 4 años.

Santa Fe vs Junior, final Superliga BetPlay 2026 - Foto: Colprensa

En las toldas junioristas, tuvieron sus primeros minutos el volante Jannenson Sarmiento y el extremo Kevin Pérez, no obstante, no fueron de la partida los otros refuerzos confirmados para esta temporada, Jean Pestaña y Juan David Ríos. Además, aún no existe claridad de si el miércoles será el estreno de Luis Fernando Muriel con la camiseta del rojiblanco. De acuerdo con las declaraciones del técnico Alfredo Arias en la rueda de prensa post-partido, su debut depende de algunos factores, "lo quería tener para ayer, pero no llegaron los papeles y viene de una inactividad. La desesperación no nos puede llevar a cometer un error y lesionar al jugador. Depende más de su condición física y de que estén los papeles en regla que de mi deseo. El deseo mío es claro, pero hay que ser responsables", dijo el uruguayo.



¿Cuándo es el partido de vuelta Junior vs. Santa Fe por la final de Superliga BetPlay 2026?

Este miércoles se definirá al ganador de la Superliga BetPlay de este año en el Campín a las 7:30 de la noche. Antes del choque final, ambos equipos debutarán en la liga. El actual campeón del fútbol colombiano iniciará la defensa del trofeo contra Deportes Tolima en condición de local este domingo, mientras que Santa Fe recibirá a Águilas Doradas ese mismo día.

