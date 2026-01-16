Cómo empieza la tabla del descenso en Liga Betlay 2026; Cali, con el ‘fantasma’ encima

La Liga Betplay 2026 empezará con varios objetivos para sus participantes, pues no todos tienen como logro principal conseguir el título. Hay quienes tienen como meta permanecer en primera división y entre esas escuadras resalta el Deportivo Cali, que ha luchado contra ese ‘fantasma’ en los últimos años.

La tabla del descenso se define mediante el promedio de cada conjunto en los últimos 3 años. Es decir, dividiendo los puntos obtenidos en ese lapso entre el número de partidos jugados.

Sin embargo, los recién ascendidos o aquellos que llevan menos de 3 temporadas en la A dividen entre los juegos que lleven en la máxima categoría, motivo por el que cada triunfo les vale más para el promedio.

En ese sentido, Cúcuta Deportivo y Jaguares de Còrdoba, los nuevos elencos de la Liga, empezarán en cero, pero a medida que sumen podrán alejarse rápidamente del fondo de esa clasificación.



Luego, siguen como clubes comprometidos Boyacá Chicó, Internacional de Bogotá (antes Equidad) y Cali, cuya misión será alejarse lo más pronto posible de las posiciones de abajo para no sufrir en el segundo semestre frente a un eventual descenso.

De resto, las instituciones grandes y tradicionales del país no tienen preocupaciones, ya que todas están de mitad de tabla en adelante, motivo por el que su meta está centrada en ir a las fases finales, luchar por la estrella o conseguir cupo una copa internacional.



Tabla del descenso, Liga Betplay 2026