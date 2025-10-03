Síguenos en::
CONVOCATORIA SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Fútbol Colombiano
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / ¿Cuánto valen y dónde se compran las boletas para Boyacá Chicó vs. Nacional?, atención 'verdolagas'

¿Cuánto valen y dónde se compran las boletas para Boyacá Chicó vs. Nacional?, atención 'verdolagas'

Nacional visitará este domingo 5 de octubre la cancha del estadio La Independencia, en Tunja, y desde ya sus seguidores en el interior del país están a la expectativa.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 3 de oct, 2025
Hinchas de Atlético Nacional durante un juego de su equipo
Foto: AFP

