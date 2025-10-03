¿Cuánto valen y dónde se compran las boletas para Boyacá Chicó vs. Nacional?, atención 'verdolagas'

La fecha 14 de la Liga del fútbol colombiano se jugará desde este viernes y se extenderá hasta el próximo martes 7 de octubre y uno de los atractivos será la visita de Atlético Nacional a la ciudad de Tunja, en donde se enfrentará con Boyacá Chicó, que de la mano del entrenador Flabio Torres viene haciendo una pobre campaña.

Sin embargo y con la inmensa hinchada de los 'verdolagas' en las diferentes zonas del país y con la cercanía de la capital boyacense de Bogotá, se tiene la expectativa de que se presente la mejor asistencia del semestre en las tribunas del estadio La Independencia.

De esa forma, desde hace ya un par de días, en sus cuentas de redes sociales de Instagram el equipo 'ajedrezado' ha entregado información valiosa de precios de las entradas y la forma en que se adquieren, además de las medidas de seguridad establecidas por las autoridades de Tunja para el espectáculo futbolero.

Precios de las boletas para Boyacá Chicó vs. Nacional

De esa forma, Chicó estipuló los siguientes valores para las boletas:



Occidental: $90.000

Oriental: $65.000

Norte: $40.000 (barra organizada visitante)

El papel para el duelo de la Liga Betplay están a disposición de los aficionados en Tuboleta.

Publicidad

En las comunicaciones oficiales del club local se indicó que la apertura de puertas será a las 4:30 de la tarde y se recomendó llegar "a tiempo", con el fin de evitar aglomeraciones y congestiones en las puertas de acceso al escenario deportivo.

Chico vs. Once Caldas, por la fecha 13 de la Liga BetPlay l-2025

¿Cómo va Nacional en la tabla de la Liga Betplay II 2025?

Marlos Moreno, jugador de Atlético Nacional @m.2921moreno/Instagram

Publicidad

Nacional, con el interino Diego Arias, viene con aire en la camiseta después de haber vencido 2 a 0 a Millonarios y así ocupa la quinta posición en la tabla con 23 puntos.