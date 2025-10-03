Síguenos en::
Tendencias:
CONVOCATORIA SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Jugador del América de Cali se declara hincha del Junior; "siempre ha estado mi deseo por jugar acá"

Jugador del América de Cali se declara hincha del Junior; "siempre ha estado mi deseo por jugar acá"

Luego de la victoria 2-1 del América de Cali sobre Junior, se presentaron algunas declaraciones que no han pasado desapercibidas y que se han viralizado en redes sociales.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 3 de oct, 2025
Comparta en:
Jugadores del América, celebrando la victoria frente a Junior
Jugadores del América, celebrando la victoria frente a Junior
Foto: X/ @AmericadeCali

Publicidad

Publicidad

Publicidad