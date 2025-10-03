Jugador del América de Cali se declara hincha del Junior; "siempre ha estado mi deseo por jugar acá"

América de Cali venció 2-1 en condición de visitante al Junior, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa BetPlay 2025. Los autores de los goles fueron Cristian Báez para el 'tiburón', y Luis Ramos y Andrés Roa para el conjunto caleño. Precisamente Roa habló luego del partido y lanzó un comentario que poco le gustará a los hinchas de los escaralatas.

El volante, que llegó hace poco a la 'mechita', se refirió al Junior como un equipo en el que le gustaría jugar. "Mi deseo por jugar acá siempre ha estado, pero hoy mi presente es América. Creo que cada seis meses cuando por ahí tengo la posibilidad de estar libre, siempre suena, pero la verdad nunca ha habido nada concreto. Yo creo que la vez que hubo algo fue hace mucho tiempo."

¡SU DESEO🙏🏽‼️! Andrés Felipe Roa habló en zona mixta tras el partido ante Junior y América y dejó claro que su sueño siempre será vestir la rojiblanca. pic.twitter.com/2IkGXWomVs — Toque Sports (@ToqueSports) October 3, 2025

Roa, arribó al América de Cali, luego de salir del Panetolikos de Grecia, con el que jugó 29 partidos en los que anotó un gol y dio una asistencia, pero no logró ser titular indiscutible. Desde su llegada a 'la sucursal del cielo', a finales de agosto, el volante ha jugado 4 partidos y hasta el jueves pasado pudo celebrar con su nueva camiseta.



Andrés Roa no es el único

El caso de Roa no es el único que se ha presentado en el América de Cali. Otros dos jugadores hace un tiempo se declararon hinchas del equipo costeño, concretamente Duván Vergara y Cristian Barrios.

Andrés Roa, jugador del América, que quiere jugar en el Junior Foto: X/ @AmericadeCali

En octubre de 2024, tras una derrota 3-1 contra el Junior, ambos jugadores hablaron en los medios y mencionaron su sueño de vestir la camiseta del equipo 'currambero'. Barrios dijo que "no era el equipo con el que quería perder, es fútbol. También me ha tocado ganarle a Junior en algunas ocasiones, lo he celebrado humildemente y toca aceptar la derrota. Es una sensación bonita venir a Barranquilla y enfrentar al equipo que soy hincha. Este triunfo a Junior lo ayuda a aspirar a estar dentro de los ocho y de clasificar pronto". Pero no se quedó con eso y siguió hablando de su rival de ese día; "Junior es un equipo que en finales se crece. Si en algún momento me llega la oportunidad de venir a Junior a jugar, que es un sueño, esperemos que Dios me lo pueda cumplir. Seguiré entregando lo mejor de mí para el América, que es el club en el que estoy".

Vergara, por su parte, tampoco ocultó sus ganas de jugar en el 'tiburón'. "No es un secreto que soy hincha de Junior. Soy un profesional, siempre doy lo mejor de mí. Ganaron, felicitarlos y que disfruten", sentenció.