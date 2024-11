David González: "Contra Junior fue un partido donde fuimos superiores por mucho tiempo"

Tras la victoria por la mínima contraJunior de Barranquilla , David González, técnico del Tolima, se mostró muy feliz por el rendimiento de su equipo.

"Sin duda fue un partido muy bueno línea por línea. No sólo el partido de hoy, sino también el partido de Manizales y el último partido aquí también contarán. Entonces, encuentro un rendimiento muy alto y parece que hoy fue un partido donde fuimos superiores por mucho tiempo", mencionó en primera instancia.

Tras ello, continuó diciendo que: "Normalmente pasa por habilidades de superioridad, pero después el rival se compone un poco. Sin embargo, en realidad, sobre todo en el primer tiempo, fue un dominio total nuestro. En un mundo ideal, ese dominio se hubiera podido convertir en 2 o 3 goles, pero obviamente eso cambia un poquito lo que se tendría que hacer en el segundo tiempo", siguió destacando a su equipo.

Finalmente, analizó el segundo tiempo. "En el segundo tiempo, tenemos que hacer un desgaste que sigue igual, pero esos muchachos, por lo que muestran y por la manera en que compiten y cómo están físicamente y a nivel de juego, también es demasiado satisfactorio. Hay que seguir con los dientes apretados, tratando de mantener este nivel y a pelear por el gran sueño", aseguró el DT del 'pijao'.

Acción de juego entre Tolima y Junior, por la Liga BetPlay Foto: Colprensa

Más declaraciones de David González

Sobre las individualidades del equipo...

Normalmente, en este nuevo paso, hay algunos partidos en los que un jugador sobresale y puede tener una actuación destacada, así que el equipo gane partidos. A veces es uno, a veces otro, muchas veces 2 o 3. Pero sinceramente, lo que yo veo en la cancha es un equipo donde no hay un hombre que sobresalga, sino que todos están en un punto muy alto. Desde el portero, los centrales, los laterales, los mediocampistas, los extremos, los delanteros, todos son muy importantes. Incluso los que entran desde el banco. Eso habla de un equipo donde todos están en un excelente nivel y eso es esperanzador, porque manteniendo proyectos como estos, son más las chances que tenemos de ganar y conseguir cosas.

¿Cómo se está comportando el Deportes Tolima en Cuadrangulares?

"El tema de las presiones es algo característico de este equipo desde que llegamos hace más de un año. El equipo sale adelante con ganas de presionar y lo que nosotros hicimos fue darnos cuenta de eso y estructurar las presiones, simplemente coordinar a dónde hay que ir, dónde hay que apretar, en qué momento, y cuando lo hacemos bien, son presiones muy difíciles que obligan a que el equipo contrario tenga que tirar el balón arriba. Después, en el segundo tiempo, tuvimos muchas opciones. Obviamente, el rival hizo cambios y trató de ir hacia adelante, pero a nosotros en los primeros minutos de pronto ya cuando el rival te tiene ahí, hace falta como ese momento para poder salir y poder hacer presiones altas de nuevo. Porque el rival en esos primeros 10 minutos ocupó nuestro campo y nos costó un poco. Cuando mi equipo mete el desgaste que mete el día de hoy, el primer tiempo tenía que haber terminado 2 o 3 a cero y ya en el segundo tiempo te permiten hacer otras cosas. Pero mantener el ritmo los 90 minutos es muy difícil. Lo peor de todo es que lo mantienen, de pronto los primeros 10 o 15 minutos no lo mantienen, pero después lo empezaron a seguir y empezaron a tener oportunidades de gol. Lo que hace el equipo a nivel condicional es muy bueno y esperamos que podamos mantenerlo".

¿Qué opina del calendario?

"El calendario es muy difícil. Aparte del torneo, que requiere mayor ritmo, mayor juego o mayor desgaste, están los cuadrangulares finales, que terminaron siendo 6 partidos cada 3 días. Esto no es lo ideal porque el esfuerzo es muy grande. Venimos de jugar en Manizales, de jugar en altura, luego 3 días aquí, venimos a jugar con el ritmo que jugamos acá. Ahora lo que tenemos que hacer es recuperar para tratar de que todos estén bien para el partido del miércoles. Del departamento médico, en realidad, el único que todavía no estaría disponible para el miércoles podría ser Gustavo Ramírez. De resto, en estas instancias, definitivamente ya no se puede hablar de rotación ni manejo de carga, sino que aquí ya estamos jugándonos el paso a la final y como tal vamos a seguir haciendo esto y enfrentaremos los partidos con lo mejor que tenemos".