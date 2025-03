David González: "El mensaje era de mantenernos arriba y saber de que somos muy buenos"

David González compareció en rueda de prensatras la victoria 2-0 de Millonarios sobre Tolima por la jornada siete de la Liga BetPlay I-2025 . El estratega del 'embajador' tocó varios puntos en su intervención con los medios, destacó el esfuerzo que tuvieron sus dirigidos tras la expulsión de Nicolás Arévalo, le dedicó palabras de elogio a Álvaro Montero y también se refirió a la semana difícil que tuvieron en el plantel tras las declaraciones de Gustavo Serpa.

"El estado anímico de hoy (domingo), el entrar a la cancha con ese deseo, con esa intención de sacudirnos un poco de ese resultado del partido anterior, hizo que estuviéramos en un modo de concentración, y ya cuando pasó lo de Nicolás (Arévalo) salió ese amor propio, ese deseo de tener que competir incluso más. Luego, con las sustituciones que hacemos tratamos de copar el terreno de juego para evitar un ataque más libre de Tolima y al final se da la situación de lograr el segundo gol; sobre todo por la alegría que brota, por el esfuerzo, por la situación, por lo que se había vivido esta semana. Así es como tenemos que competir, cuando la situación se ponga difícil y cuando no, siempre hay que competir igual", dijo.

- ¿Cómo manejar al equipo tras todo lo que pasó en la semana, hubo rotación, el tema Falcao?

"Lo primero es que no es rotación, yo tengo la fortuna de estar en un club donde tengo jugadores, como es el caso de Andrés (Llinás), jugador campeón y referente que no ha estado en algunos partidos que hemos jugado y así son muchos. Pero tengo la fortuna de que al momento que entran lo hacen igual o mejor, aquí en Millonarios se saca el equipo más fuerte para el partido de turno y fue lo que hicimos hoy (domingo). No hay necesidad de blindarnos, al interior del grupo sabemos cómo son las cosas, cómo se manejan, cómo es nuestra convivencia; puede que no se tome muy bien lo que digo: 'yo no veo, ni leo, ni oigo', y a veces de cosas me tengo que enterar es porque alguien me cuenta. Es tranquilidad, es aceptar que estamos en un club grande donde puede haber murmullos, críticas y estamos para ponerle pecho a eso; venir a ganar un partido".

-La posesión del balón

"Estábamos jugando contra un equipo que trata de tener la posesión del balón y lo hace bien, fuera de eso nos quedamos con 10 jugadores. Si me preguntas qué prefiero: quiero también tener el balón, pero también quiero ganar. No se trata de quién gana en la estadística, sino quién domina el juego y eso es que tratamos de hacer, dominar".

- ¿No le molesta que Álvaro Montero haya salido figura?

"Me encanta que mi arquero haya salido figura, salir figura como arquero es lo mejor que le puede pasar. Fuera de eso, genera confianza en él y en todos, cuando uno ve como jugador que su arquero lo salva es un confianza total, que seguramente trataremos de que él no salga figura; pero hay momentos donde no se puede y para eso está. Definidamente, el miércoles lo tenemos que hacer también".

- ¿Cuál fue el mensaje a sus jugadores tras lo vivido en la semana?

"Lo principal es tener esa capacidad y fortaleza mental de ser autocrítico, pero que esa crítica no te hunda y te tire al pise. A pesar de que haya sido una semana dura por lo que pasó, nosotros tratamos de que fuera normal, el mensaje era de mantenernos arriba y saber de que somos muy buenos y que somos un gran equipo".

