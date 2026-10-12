Yerry Mina responde a acusaciones por provocador en Italia; tuvo cruce con DT de Juventus

Juventus no pudo con un Cagliari lanzado, que rescató un empate (1-1) para prolongar su buen momento en la Serie A, liderado de nuevo por Daniel Maldini, autor del gol y que encadena cuatro jornadas consecutivas viendo puerta. Otro de los protagonistas del encuentro fue el colombiano Yerry Mina, quien es señalado por algunas actitudes y gestos durante el compromiso, que causaron malestar en jugadores del elenco turinés, y hasta en su entrenador.

El Cagliari, que sigue invicto, llegó al encuentro en plena racha positiva, después de haber ganado cuatro de sus cinco primeros partidos de liga, un inicio que no firmaba desde la temporada 1969-70, cuando acabó conquistando el único 'Scudetto' de su historia.

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Y una de las claves de ese buen rendimiento del cuadro de Cerdeña es el defensor central Yerry Mina, quien viene siendo capitán, y con su particular forma de juego, genera odios y amores en Italia. El de Guachené celebró en la cara algunos quites de balón, tuvo empujones y discusiones con jugadores rivales, y hasta se habla de un cruce con el DT de la Juventus Luciano Spalletti.

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Por eso, tras el pitazo final, en declaraciones para 'DAZN', al zaguero le preguntaron qué había pasado con el reconocido entrenador, y solamente respondió que "no supe nada de él y solamente le dije "te quiero, técnico", y de paso se refirió a las críticas que recibe por su dureza en la cancha. "Juego a mi manera el fútbol, y lo seguiré haciendo", aseveró el 'panita'.



Para terminar, y ya hablando sobre el valioso empate 1-1 frente a la Juventus, Yerry Mina puntualizó en que "hicimos un gran partido, el equipo lo dio todo y ahora nos estamos recuperando para el próximo encuentro que se acerca".

🤬 Yerry Mina irride anche dopo la fine del match

🗣 "Spalletti? Gli ho detto che gli voglio bene"

🥶 Ennesima presa in giro?#juventusnews24 pic.twitter.com/KpBhcZGHUa — JuventusNews24.com (@junews24com) October 12, 2026

Aunque fue el conjunto visitante, necesitado de una victoria ante un comienzo irregular, quien asumió el control del balón desde el inicio y trató de encontrar espacios.

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Nico González y Kolo Muani lideraron las mejores ocasiones de los turineses. El Cagliari, más directo, encontró el premio en el minuto 20.

Maldini, hijo del legendario Paolo, intercambió el balón con Adam Obert y, tras un rechace en el área, recibió de Paul Mendy para batir a Guglielmo Vicario y adelantar a los locales.

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El tanto no cambió el guion. La 'Juve' mantuvo la posesión, aunque le costó transformar su dominio en ocasiones claras ante una defensa bien organizada.

El equipo de la capital de Cerdeña aprovechó los espacios para amenazar la portería rival y estuvo cerca de ampliar la ventaja con un disparo de Harry Winks desde fuera del área que Vicario desvió a córner.

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El equipo de Luciano Spalletti intentó reaccionar con un cambio táctico, pero pese a tener el control siguió sin encontrar continuidad en los metros finales. El argentino Nico González, ex del Atlético de Madrid, fue el más determinante para la 'Vecchia Signora' junto a Muani, que estrenó su cuenta goleadora.

Tras la reanudación, el Juventus, tras un asedio a la portería rival, dio un paso adelante y empató en el minuto 81 de la segunda mitad.

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Un centro de Alajbegovic desde la izquierda permitió a Muani imponerse por alto y cabecear a la red para establecer el 1-1. Los últimos diez minutos fueron de claro dominio 'bianconeri', y el gol de la victoria estuvo cerca para los de Spalleti, que tuvieron que conformarse finalmente con el reparto de puntos.