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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Golazo de chilena en el fútbol colombiano, de un jugador de Selección Colombia; ¿para Premio Puskás?

Golazo de chilena en el fútbol colombiano, de un jugador de Selección Colombia; ¿para Premio Puskás?

Este domingo se anotó un verdadero golazo acrobático, en el Torneo BetPlay 2026-II, en el partido entre Internacional de Palmira en su visita a Envigado. Kener González, de la Sub-20, el autor.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de oct, 2026
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Kener González golazo chilena
Kener González marcó golazo de chilena
Pantallazo transmisión Win S

El futbolista de la Selección Colombia Sub-20 y del Internacional de Palmira, Kener González, es viral en redes sociales por un golazo de chilena que anotó este domingo en el partido en el Torneo BetPlay 2026-II del fútbol colombiano.

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Su víctima fue Envigado, tras una jugada colectiva en la que remató de primera dentro del área y fue interceptado, pero en el rebote decidió mostrar su calidad con una definición acrobática.

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A pesar de tener de espaldas el arco rival, Kener González se animó a intentar una chilena, impactó de buena manera el balón y lo envió al ángulo, para un golazo a favor de Internacional de Palmira, en el 1-1 contra Envigado, este domingo, en el campeonato de ascenso del fútbol colombiano.

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Acá el golazo de chilena de Kener González, en Envigado vs Internacional de Palmira:

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¿Quién es Kener González?

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Es un joven mediocampista, de apenas 21 años, que está en préstamo en el Internacional de Palmira, aunque pertenece al América de Cali. Sus mejores actuaciones las ha hecho con la camiseta de la Selección Colombia Sub-20, siendo pieza clave en el Sudamericano y el Mundial de la categoría, y hasta siendo capitán de la 'tricolor' juvenil.

Se habla que a final de año, tras su cesión con el cuadro vallecaucano, podría dar el salto al fútbol internacional, y con este golazo anotado en las últimas horas, confirma su alto nivel, su calidad y la proyección que tiene en su carrera.

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