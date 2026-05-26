David Ospina confirmó adiós a Nacional y va con todo en Selección Colombia; "el futuro lo analizaré"

El arco de Atlético Nacional sufrirá una baja histórica tras el cierre del presente semestre. En la previa de una nueva jornada de entrenamientos con la Selección Colombia que se prepara en Bogotá para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, el experimentado guardameta David Ospina rompió el silencio y confirmó de manera oficial que su segundo ciclo con el conjunto 'verdolaga' ha llegado a su fin, coincidiendo con la finalización de su vínculo contractual y la clasificación del equipo a la gran final del fútbol colombiano. Hay que recordar que el antioqueño fue uno de los destacados en el triunfo 3-1 sobre Deportes Tolima, en el Atanasio Girardot, con el que se selló el paso a la final de la Liga Betplay I 2026 del fútbol colombiano frente a Junior de Barranquilla.

Ospina, quien regresó al país para aportar su jerarquía al equipo que lo vio nacer profesionalmente, no ocultó su felicidad por el presente deportivo del club, pero dejó claro que llegó a su fin este ciclo con Nacional.

"Muy emotivo el encuentro contra un buen Tolima, estoy contento por el paso a la final, esperemos conseguir otra estrella para el club. Es mi último partido con Nacional, mi contrato termina en junio, agradecido con esa gran hinchada", expresó conmovido el arquero antioqueño.

El guardameta mundialista aprovechó el espacio para reiterar el profundo bache de gratitud que siente por la institución y los aficionados que lo respaldaron desde sus inicios en la década del 2000 y en esta última etapa de su carrera: "Mi ciclo con Nacional ha terminado... fue el club que me dio a conocer y estoy muy agradecido por el cariño de la hinchada", destacó en el contacto con la prensa en el estadio de Techo, al sur de Bogotá.



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A pesar de la trascendencia de la noticia a nivel de clubes, Ospina enfatizó en que su prioridad inmediata está puesta en los trabajos bajo las órdenes del cuerpo técnico de la Selección Colombia, que afina detalles para sus próximos compromisos internacionales.

David Ospina arquero de la Selección Colombia AFP

Respecto a dónde continuará su carrera deportiva a partir del segundo semestre de 2026, Ospina Ramírez prefirió la cautela y señaló que la decisión no se tomará a la ligera, poniendo por delante el bienestar de su entorno más cercano.

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"Ahora estoy con la selección y el futuro lo analizaré con mi familia, esperar qué propuestas hay y tomaré una decisión", concluyó el histórico '1' de la Tricolor, abriendo la puerta a un nuevo destino en el mercado de fichajes internacional una vez concluyan sus deberes con el combinado nacional.

Artículo elaborado con la IA Gemini, bajo la supervisión de un periodista de www.golcaracol.com