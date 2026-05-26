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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 16; Egan Bernal entró al top 10

Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 16; Egan Bernal entró al top 10

La última semana de la edición 109 del Giro de Italia empezó con una jornada de montaña, con final en alto, que dejó varias noticias y cambios entre los favoritos.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 26 de may, 2026
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Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, en la etapa 16 del Giro de Italia
Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, en la etapa 16 del Giro de Italia
Getty Images

El Giro de Italia 2026 entró en su recta final. Por eso, cada jornada es determinante y así lo entendieron en el grupo de candidatos al título. Este martes 26 de mayo, entre Bellinzona y Carì, se corrió la etapa 16, que contó con un recorrido de 113 kilómetros, dos puertos de tercera, dos de segunda y uno de primera, con final en alto. Justamente, las miradas se centraron en ese remate del día, donde los 'capos' hicieron de las suyas, pero Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) fue el más fuerte y se hizo con la victoria.

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Así las cosas, el danés continúa como el portador de la 'maglia rosa', siendo primero en la clasificación general, con un tiempo total de 62h 10' 26''. Ya en la segunda posición, quien aparece es Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), a 4' 03''. Por último, el corredor que completa el podio, de tercero, es Thymen Arensman (Netcompany INEOS), a 4' 27''. Sin duda, el gran perdedor fue Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious), que supo llevar la camiseta rosada por varios días, pero que ya salió de los tres primeros.

Capítulo aparte para Egan Bernal, quien hizo un trabajo impresionante en el último ascenso. Consciente de que ya no es el líder de su escuadra por resultados, trabajó y llevó a Arensman hasta la línea de meta. Y es que, en la previa, había expresado que el objetivo no era ganar la etapa, sino ayudar a su compañero para no perder perder tanto tiempo con relación a Vingegaard. La buena labor en la alta montaña le permitió al 'joven maravilla' entrar al top 10, quedando de décimo, a 9' 44''.

Egan Benal, corredor del Netcompany INEOS, en la etapa 16 del Giro de Italia 2026
Egan Benal, corredor del Netcompany INEOS, en la etapa 16 del Giro de Italia 2026
AFP

Clasificación general del Giro de Italia 2025, tras la etapa 16

1. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) – 62h 10' 26''
2. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) – a 4' 03''
3. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) – a 4' 27''
4. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) – a 5' 00''
5. Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious) – a 5' 40''
6. Derek Gee-West (Lidl - Trek) – a 7' 09''
7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) – a 7' 14''
8. Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike) – a 7' 57''
9. Ben O'Connor (Team Jayco AlUla) – a 9' 20''
10. Egan Bernal (Netcompany INEOS) – a 9' 44''

Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, en el Giro de Italia 2026
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