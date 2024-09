Dayro Moreno y la razón por la que salió con la camisa de Medellín, en Liga: ¿se equivocó?

Este sábado 28 de septiembre, Once Caldas e Independiente Medellín se pusieron cita en el estadio Palogrande, por el duelo correspondiente a la duodécima jornada de la Liga BetPlay II-2024. No obstante, antes de que rodara la pelota, se presentó curiosa situación, que no tardó en viralizarse rápidamente en las redes sociales. Todo, con Dayro Moreno como protagonista.

Y es que, saliendo del túnel rumbo al campo, para cumplir con los actos protocolarios previos al inicio del partido, Dayro fue visto con la camisa del conjunto ‘poderoso’, que esta ocasión ofició como su rival.

Evidentemente, no tardó en surgir la pregunta del por qué el goleador tomó esta decisión, teniendo en cuenta que su equipo es el Once Caldas.

Sin embargo, todo esto se debe a una iniciativa que tomó la Dimayor, horas antes de que iniciara la jornada número doce la Liga BetPay II-2024. Esto, después de lo sucedido en el estadio Atanasio Girardot, entre los hinchas de Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, que dejó un precedente en el fútbol colombiano.

🏟️🤩¡Lindo ambiente en el Palogrande para el juego entre Once Caldas vs, Medellín!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/zEHcZMYTcN — Win Sports (@WinSportsTV) September 28, 2024

Es por eso que, con el objetivo de incentivar el fútbol en paz, desde la máxima organización en el balompié de nuestro país se decidió que cada capitán de los equipos saldría con la camisa del rival a los actos protocolarios.

Y como primer partido de la jornada, en el Once Caldas vs. Independiente Medellín se empezó a aplicar esta medida, que espera generar conciencia en la sociedad e hinchas de los equipos en Colombia, para que no se vuelva a presentar lo sucedido en territorio antioqueño, el pasado jueves.

¡La hinchada ‘poderosa’ pide a ‘gritos’ a Dayro Moreno!

Evidentemente, minutos después de ver al goleador con la camiseta del cuadro paisa, en redes sociales los hinchas del ‘poderoso’ salieron a dar su opinión, invitando al delantero de 39 años para fichar por Medellín.

“Nunca creí estar viva para ver a Dayro Moreno con la del Medellín”, “qué bien te luce esa camisa Dayro Moreno” y “como le queda de lindo el rojo a Dayro”, fueron algunos de los mensajes de los hinchas paisas al goleador, a quien les gustaría poder tener en sus toldas, antes de retirarse.