Definidos clasificados a cuadrangulares Liga BetPlay 2025-II; estos son los 8 equipos

La Liga BetPlay 2025-II en su fase del todos contra todos terminó este jueves 13 de noviembre con una vibrante fecha 20 en la que se disputaron ocho partidos en simultáneo y en el que se definieron los últimos clasificados y los equipos que consiguieron la ventaja deportiva o conocida como el punto invisible de cara a los cuadrangulares finales.

Independiente Santa Fe hizo su tarea en El Campín ante su gente, venció 1-0 a Alianza FC y con eso se metió entre los ocho primeros de la tabla de posiciones, sacando casualmente al cuadro de Valledupar, que llegaba a esta última jornada clasificado. El actual campeón del fútbol colombiano seguirá en la defensa de su título obtenido en el primer semestre.

Por su parte, a pesar de la dura derrota 3-0, el América de Cali contó con que Águilas Doradas y Alianza FC perdieron y alcanzó a meterse entre los ocho que tienen cupo para los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-II.

Frente al punto invisible o equipos que serán cabeza de serie en sus respectivos grupos en cuadrangulares, Independiente Medellín y Deportes Tolima fueron los equipos que lo consiguieron. El DIM mantuvo su liderato mientras que los 'pijaos' aprovecharon que Nacional perdió con el Junior.

Atlético Nacional no cuidó que llegó como segundo en la tabla de posiciones, cayó en el estadio Metropolitano de Barranquilla y con eso perdió la opción de la ventaja deportiva para cuadrangulares.

Sin embargo para los cuadrangulares no estarán dos equipos importantes del fútbol colombiano como Millonarios y Deportivo Cali, con discretas presentaciones en el todos contra todos que los dejó eliminados prematuramente y quedando sin chances de luchar por el título de final de año.



Estos son los 8 equipos clasificados a cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II:

Medellín – 40 puntos Tolima – 38 puntos Nacional – 37 puntos Bucaramanga – 37 puntos Junior – 35 puntos Fortaleza – 35 puntos Santa Fe – 31 puntos América – 29 puntos

Harold Santiago Mosquera celebra gol con Santa Fe Foto: Colprensa

Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1 Medellín 20 12 4 4 46 28 +18 40 2 Tolima 20 12 2 6 29 17 +12 38 3 Atlético Nacional 20 10 7 3 38 24 +14 37 4 Bucaramanga 20 11 4 5 30 11 +19 37 5 Junior 20 10 5 5 35 25 +10 35 6 Fortaleza 20 9 3 8 29 17 +12 30 7 Santa Fe 20 8 4 8 27 17 +10 28 8 América 20 8 5 7 23 19 +4 29 9 Alianza 20 8 5 7 24 22 +2 29 10 Águilas Doradas 20 7 6 7 29 27 +2 27 11 Once Caldas 20 7 6 7 24 27 -3 27 12 Millonarios 20 7 5 8 23 26 -3 26 13 Llaneros 20 7 4 9 17 25 -8 25 14 Deportivo Cali 20 5 6 9 22 28 -6 21 15 Unión Magdalena 20 5 6 9 22 32 -10 21 16 Envigado 20 4 8 8 22 18 +4 20 17 Pasto 20 4 7 9 26 28 -2 19 18 Deportivo Pereira 20 4 7 9 19 36 -17 19 19 Boyacá Chicó 20 3 7 10 19 34 -15 16 20 La Equidad 20 3 5 12 14 29 -15 14

Todos los resultados partidos fecha 20 de Liga BetPlay 2025-II:

La Equidad 4-0 Pereira

Boyacá Chicó 1-2 Millonarios

Llaneros 0-3 Envigado

Santa Fe 1-0 Alianza FC

Águilas Doradas 1-2 Tolima

Medellín 3-0 América de Cali

Unión Magdalena 2-0 Fortaleza

Pasto 3-0 Bucaramanga

Cali 1-1 Once Caldas

Junior 2-1 Nacional