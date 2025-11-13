Orlando Berrío y sus socios dieron la última palabra sobre compra del Deportivo Pereira

El Deportivo Pereira no pasa por su mejor momento en el fútbol colombiano y todo por cuenta de su situación financiera, la cual incluso lo tiene en riesgo de desaparición. El hecho más relevante fue la falta de pagos de salarios a los jugadores profesionales, quienes entraron en huelga, obligando al club a jugar sus últimos cuatro encuentros de la Liga BetPlay II-2025 con una plantilla Sub-20.

En medio de ese oscuro panorama, los directivos del Pereira no habían descartado una posible venta como vía de escape para sanear la institución. Dicho esto, un reconocido exjugador del balompié nacional se interesó y realizó una oferta. Se trata de Orlando Berrío junto con el empresario José Miguel Jaramillo a través de la compañía Intus. Hace varios días confirmaron que estaban en negociaciones, sin embargo, este jueves compartieron un comunicado con la decisión final.

La empresa Intus confirmó que la compra se cayó. "Tras varias reuniones y en atención a nuestros planes y tesis de inversión, informamos que, junto con nuestro grupo de trabajo e inversionistas, hemos decidido dar por concluido el interés en una posible participación en el Deportivo Pereira. Agradecemos la disposición y el respeto de las personas e instituciones con las que se sostuvieron conversaciones en torno al proyecto, así como el afecto y entusiasmo de la afición pereirana, a quien reconocemos por su pasión, historia y apoyo incondicional al club", contaron de entrada.

Eso si, el conglomerado dejó en claro que su intensión de entrar en el mercado es su objetivo y apuntarán a otros equipos. "Nuestro propósito continúa enfocado en impulsar iniciativas que fortalezcan el desarrollo del fútbol colombiano, promoviendo valores humanos, formación integral y bienestar para quienes hacen parte de este deporte. Vamos a concentrar nuestros esfuerzos en explorar nuevos proyectos dentro del fútbol colombiano en primera y segunda división, bajo una visión que combine sostenibilidad, impacto social y crecimiento colectivo", concluyeron.