Denuncian saboteo a periodista tras la final Santa Fe vs. DIM; "que nuestra vida no corra peligro"

En el estadio El Campín de Bogotá se jugó la ida de la final de la Liga Betplay I 2025 del fútbol profesional colombiano, que dejó un marcador de 0-0 entre Santa Fe e Independiente Medellín, en un partido apenas aceptable con el que la serie quedó abierta.

Dicho compromiso concitó la atención de los aficionados, que llegaron en un número de 35 mil espectadores al escenario capitalino, e igualmente de los medios de la capital de la República y también de otros enviados especiales desde Antioquia.

En medio de todo el cubrimiento, este miércoles se conoció un video del canal 'Telemedellín', en el que un periodista fue acosado y recibió varios manotazos de parte de un par de apartes seguidores de Santa Fe. Esto cuando estaba en vivo, con un informe desde el propio estadio de Bogotá.

"Santa Fe por toda Bogotá, por toda Colombia. Solamente Santa Fe", se escuchó decir a uno de los hombres que sabotearon la transmisión. Mientras tanto, el comunicador comentó que trataban de "solucionar este tema" y que "nuestra vida no corra peligro". Hay que apuntar que la voz de los agresores denotaba que no estaban en sus cabales.

"Desde Telemedellín rechazamos las agresiones contra nuestro equipo periodístico en El Campín. El fútbol debe ser un espacio de respeto, convivencia y encuentro. Informar es un derecho, y el deporte, una oportunidad para unirnos, no para dividirnos", se leyó en la cuenta de 'X' del mencionado canal.

Hinchas de Santa Fe. COLPRENSA.

De inmediato, llegaron en el hilo comentarios de todo tipo en la referida red social y no faltaron los que señalaron al par de hombres por estar "trabados" y otros más solicitaron excusas por lo acontencido, esgrimiendo que "no son hinchas de Santa Fe" y que "no representan los colores de nuestro equipo", además de solicitar seguridad para los periodistas que hacen reportería en las calles de nuestras ciudad.

