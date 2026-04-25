Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Pereira 1-0 Atlético Nacional

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Deportivo Pereira logró este sábado sorprender a Atlético Nacional. El 'grande matecaña' le propinó una dolorosa derrota al 'verdolaga', que llegó al compromiso de la jornada 18 de la Liga BetPlay I-2026 con números extraordinarios y con la posibilidad de aumentarlos.
No obstante, el elenco pereirano dirigido por Arturo Reyes le plantó cara al verde paisa, supo aprovechar el factor calor para quedarse con los tres puntos ante su hinchada. Fue 1-0 en el Estadio Santiago de las Atalayas en Yopal, Casanare.
Estos tres enteros significaron la primera victoria del Pereira en lo que respecta a la Liga BetPlay I-2026, permitiéndole tomar un respiro; un triunfo más que esperado. Por el lado de los conducidos por Diego Arias fue una dura derrota, sobre todo por la actualidad que traía su rival.
El único gol del compromiso fue obra de Jordy Monroy, al minuto 13. De otro lado, Nacional jugó toda la segunda parte con 10 jugadores, tras la expulsión de Juan Manuel Rengifo culminando la primera etapa.
Así las cosas, Pereira, aunque sigue en el fondo de la tabla, ahora suma 10 enteros, mientras que el verde paisa se quedó en 40 unidades.
|Pos.
|Equipo
|PJ
|GD
|PTS
|1
|Atlético Nacional
|18
|+21
|40
|2
|Deportivo Pasto
|18
|+5
|34
|3
|Junior
|18
|+6
|32
|4
|Tolima
|18
|+10
|30
|5
|América de Cali
|17
|+10
|30
|6
|Once Caldas
|17
|+8
|29
|7
|Santa Fe
|18
|+5
|26
|8
|Millonarios
|18
|+8
|25
|9
|Internacional de Bogotá
|17
|-2
|25
|10
|Atlético Bucaramanga
|18
|+7
|23
|11
|Deportivo Cali
|17
|+3
|23
|12
|Independiente Medellín
|17
|+2
|23
|13
|Águilas Doradas
|17
|-6
|22
|14
|Llaneros
|17
|0
|21
|15
|Fortaleza CEIF
|17
|-5
|19
|16
|Cúcuta Deportivo
|18
|-11
|16
|17
|Alianza FC
|17
|-14
|15
|18
|Jaguares
|18
|-15
|15
|19
|Boyacá Chicó
|17
|-16
|14
|20
|Deportivo Pereira
|18
|-16
|10