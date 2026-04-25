Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Pereira 1-0 Atlético Nacional

Deportivo Pereira logró este sábado sorprender a Atlético Nacional. El 'grande matecaña' le propinó una dolorosa derrota al 'verdolaga', que llegó al compromiso de la jornada 18 de la Liga BetPlay I-2026 con números extraordinarios y con la posibilidad de aumentarlos.

No obstante, el elenco pereirano dirigido por Arturo Reyes le plantó cara al verde paisa, supo aprovechar el factor calor para quedarse con los tres puntos ante su hinchada. Fue 1-0 en el Estadio Santiago de las Atalayas en Yopal, Casanare.

Estos tres enteros significaron la primera victoria del Pereira en lo que respecta a la Liga BetPlay I-2026, permitiéndole tomar un respiro; un triunfo más que esperado. Por el lado de los conducidos por Diego Arias fue una dura derrota, sobre todo por la actualidad que traía su rival.

El único gol del compromiso fue obra de Jordy Monroy, al minuto 13. De otro lado, Nacional jugó toda la segunda parte con 10 jugadores, tras la expulsión de Juan Manuel Rengifo culminando la primera etapa.



Así las cosas, Pereira, aunque sigue en el fondo de la tabla, ahora suma 10 enteros, mientras que el verde paisa se quedó en 40 unidades.



Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Pereira 1-0 Atlético Nacional

Pos. Equipo PJ GD PTS 1 Atlético Nacional 18 +21 40 2 Deportivo Pasto 18 +5 34 3 Junior 18 +6 32 4 Tolima 18 +10 30 5 América de Cali 17 +10 30 6 Once Caldas 17 +8 29 7 Santa Fe 18 +5 26 8 Millonarios 18 +8 25 9 Internacional de Bogotá 17 -2 25 10 Atlético Bucaramanga 18 +7 23 11 Deportivo Cali 17 +3 23 12 Independiente Medellín 17 +2 23 13 Águilas Doradas 17 -6 22 14 Llaneros 17 0 21 15 Fortaleza CEIF 17 -5 19 16 Cúcuta Deportivo 18 -11 16 17 Alianza FC 17 -14 15 18 Jaguares 18 -15 15 19 Boyacá Chicó 17 -16 14 20 Deportivo Pereira 18 -16 10

Resultados de la jornada 18 de la Liga BetPlay I-2026: