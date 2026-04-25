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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Pereira 1-0 Atlético Nacional

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Pereira 1-0 Atlético Nacional

El Deportivo Pereira sumó su primera victoria en la actual Liga BetPlay frente a Atlético Nacional, en compromiso de la fecha 18. Conozca acá cómo quedó la tabla de posiciones.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de abr, 2026
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Atlético Nacional perdió en su visita al Deportivo Pereira.
Atlético Nacional perdió en su visita al Deportivo Pereira.
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