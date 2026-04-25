James Rodríguez puso el fútbol y las ganas, pero Minnesota United perdió 0-1 con los LAFC

James Rodríguez volvió a sumar minutos con Minnesota United, y en líneas generales, sumó una buena actuación sobre el césped del Allianz Field. El '10' cucuteño recibió la confianza de su entrenador, Cameron Knowles, y salió como titular frente a los LAFC, en compromiso de la Major League Soccer (MLS). No obstante, su equipo perdió 0-1, este sábado.

Rodríguez Rubio fue el líder del mediocampo y el de las ideas en los 'loons'. Cada jugada de riesgo de su escuadra pasó previamente por sus pies, además, de que se animó con remates desde fuera del área, aprovechando esa zurda mágica.

James Rodríguez en acción de juego con Minnesota United frente a los LAFC, en la MLS. Getty Imágenes

En esos lanzamientos de media distancia, uno pasó cerca al poste izquierdo del arquero de los LAFC, Hugo Lloris, y otro fue evacuado por el golero francés. En ambas ocasiones hubo lamento por parte de Rodríguez Rubio y de los hinchas del Minnesota presentes en las gradas del Allianz Field.



James Rodríguez también fue el encargado de ejecutar los tiros de esquina y cada pelota detenida a favor de su escuadra, dejando 'servidas' varias pelotas para que sus compañeros pudieran anotar; sin embargo, éstos no estuvieron finos en la puntería.

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Cada toque o jugada del '10' puso en alerta a la zaga de los LAFC; dejó pinceladas de buen fútbol sobre el campo de juego. El primer tiempo del colombiano fue muy bueno.

Para la segunda parte, el capitán de la Selección Colombia salió con el mismo empuje con el que acabó los primeros 45. Toques precisos, visión de juego y pases milimétricos para sus compañeros.

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Pero pese a sus esfuerzos, y buen compromiso y despliegue físico, Cameron Knowles decidió hacer de entrada tres variantes y una de ellas fue precisamente James David. Fue al minuto 64 que fue relevado el exReal Madrid y en su lugar ingresó el argentino, Joaquín Pereyra.

Por más que lo intentó Minnesota hasta el final no pudo con los LAFC, perdiendo 0-1. El único gol del compromiso fue obra del delantero venezolano, David Martínez, a los 9 de juego.