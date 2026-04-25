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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / James Rodríguez puso el fútbol y las ganas, pero Minnesota United perdió 0-1 con los LAFC

James Rodríguez puso el fútbol y las ganas, pero Minnesota United perdió 0-1 con los LAFC

El colombiano tuvo una buena presentación este sábado con Minnesota United, pero no fue suficiente para que su equipo le diera vuelta al resultado. James Rodríguez jugó 64 minutos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de abr, 2026
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James Rodríguez en acción de juego con Minnesota vs. LAFC por la MLS.
James Rodríguez en acción de juego con Minnesota vs. LAFC por la MLS.
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