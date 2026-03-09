Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Deportivo Cali ya le consiguió reemplazo a Alberto Gamero: "Ya sabe lo que es alcanzar la gloria"

Deportivo Cali ya le consiguió reemplazo a Alberto Gamero: "Ya sabe lo que es alcanzar la gloria"

A través de las redes sociales, Deportivo Cali presentó un corto, pero emotivo video que da cuenta de quién será su nuevo entrenador en la Liga BetPlay.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de mar, 2026
Comparta en:
Deportivo Cali en uno de los partidos de la Liga BetPlay I-2026.
Deportivo Cali en uno de los partidos de la Liga BetPlay I-2026.
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad