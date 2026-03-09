Deportivo Cali ya le consiguió reemplazo a Alberto Gamero: "Ya sabe lo que es alcanzar la gloria"

Luego de la derrota 2-0 con Once Caldas, Deportivo Cali se quedó sin director técnico luego de la renuncia de Alberto Gamero en rueda de prensa. Los malos resultados y con el descenso en el cuello, el samario decidió dar un paso al costado. Sin embargo, en el conjunto vallecaucano no pierde el tiempo y este lunes revelaron el nombre de su nuevo estratega.

"El regreso de alguien que ya sabe lo que es alcanzar la gloria con nuestros colores", se lee en la publicación del Cali en redes sociales, acompañada de un video en cual aparecen los títulos de 1998 y 2021 y posteriormente el DT venezolano Rafael Dudamel, con hinchas coreando su nombre.

Dudamel ya ha tenido varias etapas con los azucareros y fue el que orquestó el título del segundo semestre del 2021.

Rafael Dudamel, experiencia en el FPC y su idilio con el Cali

Como futbolista, el venezolano disputó 460 partidos oficiales a lo largo de su carrera profesional, en los que marcó 20 goles, una cifra considerable para un arquero. Su recorrido incluyó equipos de Venezuela, Colombia, Argentina y Sudáfrica. En su palmarés aparecen cuatro títulos de liga, comenzando con la Liga Venezolana 1990-1991 con Universidad de Los Andes y la Liga Venezolana 1997-1998 con Atlético Zulia. Ese mismo año también celebró en Colombia al ganar la Categoría Primera A de 1998 con Deportivo Cali, uno de los logros más recordados de su carrera. Más adelante conquistó la Liga Sudafricana 2005-2006 con el Mamelodi Sundowns. A nivel internacional también levantó la Copa Merconorte 2001 con Millonarios.



Tras retirarse, Dudamel inició una carrera como entrenador en la que ha dirigido clubes y selecciones. Hasta octubre de 2025 acumulaba 393 partidos dirigidos, con 142 victorias, 131 empates y 120 derrotas, para una efectividad del 47,24 %. Su trayectoria incluye pasos por selecciones juveniles y absoluta de Venezuela, así como clubes de Brasil, Chile, México y Colombia.

Publicidad

En ese recorrido, el Deportivo Cali ocupa un lugar especial. Dudamel asumió el equipo en septiembre de 2021 y en poco tiempo logró uno de los grandes éxitos recientes del club: el título del Torneo Finalización 2021, consolidando una campaña que devolvió al conjunto azucarero a lo más alto del fútbol colombiano. Durante su etapa como entrenador del Cali dirigió 55 partidos, con 18 victorias, 19 empates y 18 derrotas, para una efectividad cercana al 44 %.