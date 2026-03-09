Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz, figura de Bayern Múnich, y los momentos en los que pensó dejar el fútbol; confesiones

Luis Díaz, figura de Bayern Múnich, y los momentos en los que pensó dejar el fútbol; confesiones

Luis Díaz es un personaje en el fútbol de Europa y así le concedió una entrevista a la página oficial de la UEFA, en la que recordó lo duro que le tocó en sus inicios.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de mar, 2026
Comparta en:
Luis Díaz vive un gran presente en el Bayern Múnich.
Luis Díaz vive un gran presente en el Bayern Múnich.
Getty

Publicidad

Publicidad

Publicidad