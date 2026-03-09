Luis Díaz, figura de Bayern Múnich, y los momentos en los que pensó dejar el fútbol; confesiones

Hoy es la gran figura del Bayern Múnich y uno de los extremos más temidos de la UEFA Champions League, pero el camino de Luis Díaz hacia la cima del fútbol europeo no fue un trayecto alfombrado. En una entrevista exclusiva para el portal oficial de la UEFA, el colombiano abrió su corazón para recordar los sacrificios que casi lo hacen desistir de su sueño antes de empezar.

Corría el año 2014. Un joven "Lucho", con apenas 17 años y una maleta cargada de ilusiones, llegaba a las divisiones menores del Junior de Barranquilla. Lo que para muchos era una oportunidad de oro, para él se convirtió en una prueba de fuego emocional debido a la distancia de sus raíces en La Guajira.

"En Colombia no hay muchas oportunidades y tienes que buscarlas tú mismo. Me resultó difícil estar lejos de mis padres y mis hermanos, porque estamos muy unidos", confesó Díaz a la UEFA.

Luis Díaz con el Bayern Múnich - Foto: AFP

La soledad y la falta de recursos fueron obstáculos tan pesados como los defensas que hoy elude en la Bundesliga. Díaz admitió que la presión y la nostalgia estuvieron a punto de quebrar su voluntad: "Hubo momentos en los que realmente pensé que se había acabado todo".



Publicidad

Sin embargo, fue precisamente ese vínculo familiar el que evitó que el actual referente del Bayern tirara la toalla. En lugar de rendirse, utilizó la precariedad como motivación para cambiar el destino de los suyos.

La lucha: "Esos momentos me recordaron que tenía que luchar para dar a mi familia una vida mejor".

Publicidad

El objetivo: "Quería conseguir lo que quería, que era jugar al fútbol profesionalmente".

Esa resiliencia forjada en las canchas de Barranquilla es la que hoy disfruta la afición bávara. El salto de Díaz desde el Junior al Porto, su consolidación en Inglaterra con Liverpool y su posterior llegada al Bayern Múnich es un testimonio de que el talento, sin esa fuerza mental, difícilmente alcanza la cima.

Díaz no solo juega por los títulos; juega por la historia de aquel joven de 17 años que decidió aguantar las lágrimas para regalarle una sonrisa a toda una nación, ya que también es la estrella principal de la Selección Colombia para el Mundial 2026 que ya se ve en el panorama.

Artículo elaborado con la IA Gemini