Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Día agitado en Santa Fe, entre la fecha de 20 de Liga Betplay 2025 y los rumores del DT

Día agitado en Santa Fe, entre la fecha de 20 de Liga Betplay 2025 y los rumores del DT

Santa Fe se prepara para el partido de este jueves frente a Alianza y de ganar clasifica a cuadrangulares. En otro frente, se habla del futuro DT.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de nov, 2025
Independiente Santa Fe, que enfrentará a Llaneros en esta jornada
Foto: Colprensa.

