Día agitado en Santa Fe, entre la fecha de 20 de Liga Betplay 2025 y los rumores del DT

Independiente Santa Fe sigue con vida en el fútbol colombiano y este jueves 13 de noviembre jugará contra Alianza FC en un duelo directo por un cupo para los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay II-2025. Si bien toda la plantilla cardenal esta enfocada en lograr los tres puntos en El Campín, las últimas horas han estado convulsionadas con rumores y señalamientos sobre el futuro DT.

Como novedades para este encuentro, el 'León' no podrá contar Omar Frasica, quien no se ha alcanzado a recuperar de las molestias que venía presentando. Por otro lado, el juego es noticioso porque de no clasificar, se trataría del último partido de Harold Santiago Mosquera, quien ya tendría todo acordado con otro club del balompié nacional.

Los convocados para el partido de la Liga BetPlay 2025-II, fecha 20, a disputarse el 13 de noviembre de 2025 a las 19:00 en el Estadio El Campín bajo la dirección técnica de Francisco López son: los arqueros Andrés M. Marmolejo y Weimar Asprilla; los volantes Yeicar Perlaza, Daniel Torres, Jhojan Torres, Alexis Zapata , Yilmar Velásquez y Yairo Moreno; las defensas Christian Mafla, Víctor Moreno, Joaquín Sosa, Emanuel Olivera, Iván Scarpeta y Elvis Perlaza; y los delanteros Santiago Mosquera, Martín Palacios, Ángelo Rodríguez, Edwar López, Hugo Rodallega y Esteban Sánchez.



Santa Fe le pidió a periodistas pruebas sobre versiones sobre un DT

"Independiente Santa Fe rechaza y desmiente las afirmaciones hechas por los periodistas Juan José Mantilla y Felipe Sierra, quienes aseguran que los jugadores solicitaron a la directiva la no vinculación de un entrenador. Invitamos a dichos comunicadores hacernos llegar las pruebas de lo publicado en sus redes sociales.Las decisiones deportivas y administrativas de la institución son tomadas por el presidente y la Junta Directiva", se lee en el comunicado de los 'cardenales' luego de que los citados comunicadores contaran que algunos jugadores manifestaron su deseo de que César Farías NO llegara al club.



El futuro DT de Santa Fe

Luego de la salida de Jorge Bava en medio del campeonato, el entrenador encargado ha sido Francisco López, sin embargo, los aficionados se preguntan sobre cómo va el proceso de contratación del nuevo DT y Óscar Ostos, editor de GolCaracol.com habló con una fuente cercana al 'León', la cual reveló los nombres que tienen ventaja. "Ante tanto rumor santafereño y con la tormenta que se armó, me dicen: 'hoy el más opcionado es Repetto, en segundo lugar Fabián Bustos. Esperar'", señaló.