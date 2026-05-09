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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Diego Arias: "Nacional se repuso, luchó y logró remontar; dimos un primer paso y hay ilusión"

Diego Arias: "Nacional se repuso, luchó y logró remontar; dimos un primer paso y hay ilusión"

El técnico de Atlético Nacional, Diego Arias, habló con la prensa luego de vencer 1-2 a Internacional de Bogotá, en la ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay 2026-I, en el estadio de Techo.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 9 de may, 2026
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Diego Arias, director técnico de Atlético Nacional.
Diego Arias, director técnico de Atlético Nacional.
Colprensa

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