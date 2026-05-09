Diego Arias: "Nacional se repuso, luchó y logró remontar; dimos un primer paso y hay ilusión"

Atlético Nacional sacó ventaja de visitante, en la capital colombiana, luego de vencer 1-2 a Internacional de Bogotá, este sábado, en la ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay 2026-I, con goles de Juan Manuel Rengifo y uno en propia puerta del arquero Simón Zapata.

Sobre lo que fue este duro compromiso en el estadio Metropolitano de Techo, el técnico de los 'verdolagas', Diego Arias, habló en rueda de prensa y destacó la fortaleza de sus dirigidos, para lograr remontar, ya que comenzaron perdiendo.

"El primer partido se vio difícil, sabíamos que Inter en su casa, a la hora que se jugó seria complejo con la calidad de jugadores que tienen", destacó de entrada el entrenador sobre su rival este sábado.

A pesar de eso, Diego Arias se encargó en resaltar lo hecho por los jugadores de Atlético Nacional. "El equipo logró controlar el partido por muchos momentos. Ellos tuvieron algunas acciones claras, nos convirtieron, el equipo se repuso, luchó, y logró remontar un partido difícil. Dimos un primer paso en esta serie, con toda la ilusión de poder cerrarla con toda nuestra gente, Dios quiera con el resultado que todos esperamos", agregó.



Acá más declaraciones del DT de Atlético Nacional:

*La suplencia de David Ospina y la titularidad de Harlen Castillo

"David ha venido recuperándose de una molestia que había sentido, está mucho mejor, se consideró que para este juego con 'Chipi Chipi' estaríamos muy bien. Tuvo que ver con el partido que íbamos a jugar, pensamos que los que iniciaban podían darnos un buen arranque y después ya en función en lo que seria el partido".



Atlético Nacional le ganó a Internacional de Bogotá, por la ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026. Foto: X de @nacionaloficial

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*El apoyo de los hinchas en Bogotá

"La gente que nos recibió en el estadio, fue maravilloso, los que les tocó quedarse afuera, algunos entraron sin la camiseta pero se sentía la energía, agradecerles por el acompañamiento".

*Análisis de la victoria

"Creo que después de haber empezado bien el partido nos vamos un gol abajo, era difícil por el partido, los jugadores estaban haciendo un esfuerzo grande, el equipo siguió creyendo, llegaron las jugadas de tiro de esquina y en el segundo tiempo nos ajustamos más y controlamos mas el partido. Afortunadamente llega el segundo gol y tuvimos dos o tres situaciones para ampliarlo, pero nos vamos contentos porque el esfuerzo fue grande y con la mentalidad y los pies en la tierra que el martes debemos hacer un gran partido".