Insólito autogol Simón Zapata, arquero de Internacional de Bogotá, que celebraron en Nacional

El primer tiempo del partido de ida de cuartos de final de la Liga BetPlay 2026-I entre Internacional de Bogotá y Atlético Nacional finalizó 1-1 en el estadio Metropolitano de Techo, con un golazo de Ian Carlo Poveda y uno en propia puerta del arquero Simón Zapata, quien cometió un error que le costó caro al equipo capitalino.

Al minuto 34 el venezolano Eduardo Bello cobró un tiro de esquina con un efecto que complicó al guardameta rival, quien intentó rechazar pero terminó impactando la pelota de mala manera y terminó en el fondo de la red.

Por supuesto, Nacional celebró, pero las cámaras y miradas se fueron directo al arquero Simón Zapata, quien se llevó los brazos a la cabeza y asumió el error que le salió caro a Internacional de Bogotá, que fue el equipo que comenzó ganando.



Así fue el autogol de Simón Zapata en Internacional de Bogotá vs Nacional: