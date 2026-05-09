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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Insólito autogol Simón Zapata, arquero de Internacional de Bogotá, que celebraron en Nacional

Insólito autogol Simón Zapata, arquero de Internacional de Bogotá, que celebraron en Nacional

El guardameta de Inter de Bogotá, Simón Zapata, fue protagonista del blooper de la jornada en el inicio de los cuartos de final de la Liga BetPlay 2026-I

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 9 de may, 2026
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Simón Zapata Internacional de Bogotá
Simón Zapata, arquero de Internacional de Bogotá
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