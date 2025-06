Dimayor definió los horarios en los que se jugarán los partidos de la Liga BetPlay II-2025

Día de anuncios en el fútbol colombiano. Este jueves 26 de junio de 2025, Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, dio varias noticias de suma importancia para lo que será el campeonato en el segundo semestre. Uno de los más llamativos giró en torno a los horarios en los que se disputarán los compromisos, de cada una de las jornadas, en la Liga BetPlay II-2025.

"Hay un nuevo sistema de calendario. Contratamos un algoritmo, donde se definen desde un comienzo las fechas y horarios en los que se va a jugar. Los viernes a las 6 y 8; sábados a las 2, 4, 6 y 8; y los domingos 2, 4, 6 y 8. Las excepciones son cuando hay festivos, por lo que el viernes solo se juega uno y se reparte la fecha hasta el lunes", afirmó de entrada con relación al tema.

Eso sí, hay unas condiciones. "Las restricciones es para los estadios que no tienen iluminación, pero ya se habló con los alcaldes para que los mejores. De igual manera, las condiciones del clima porque hay lugares donde no se puede jugar a las 2:00 p.m. por el calor. Y también los horarios prime para algunos clubes, las competencias internacionales, y las festividades de cada ciudad", dijo.

"Con eso, se busca que haya equilibrio y no se aplacen nada, a menos de que sea por fuerza mayor. Cuando haya un aplazamiento, la nueva fecha se define entre los presidentes de los clubes y el de Dimayor. No se incluyeron las fechas FIFA como una restricción porque, por la cantidad de equipos, no daba espacio. Por lo tanto, es difícil", expresó el dirigente del rentado nacional.

De hecho, para evitar que se siga presentando esa situación, fue claro al afirmar que "se intentará que jueguen 18 equipos en la Liga y 18 en el Torneo. Si se logra, se podrá poner el tema de las fechas FIFA". Y es que el sistema de 'todos contra todos', cuadrangulares y la gran final no está en duda, pues se va a mantener por diversas razones que fueron explicadas por el presidente.

"Nunca se ha pensado, ni planteado, el cambio de sistema de campeonato. Tenemos un sistema que cada día trae más emociones y fases finales y lo queremos privilegiar. Incluso, hay ligas de Europa que quieren copiar el sistema nuestro. El sistema de un año no garantiza taquillas, cosa contraria a algunas ligas donde agotan los ingresos del año por abonos, pero acá no es así, entonces vamos a seguir con el mismo que tenemos. No se ha contemplado cambiar lo del descenso, ni lo del promedio", sentenció.