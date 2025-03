"Dirigir a Santa Fe es una posibilidad grande; me gusta, en especial, por el club que es"

Independiente Santa Fe no vive su mejor inicio de año. En lo que va de 2025, quedó eliminado de la Copa Libertadores, en fase previa, a manos de Deportes Iquique, y en la Liga BetPlay no la pasa nada bien. Con seis partidos disputados, está afuera del grupo de los ocho, ubicado en la novena posición, con tan solo nueve puntos, producto de dos victorias, tres empates y una derrota.

Razón por la que tomaron la decisión de poner punto final al ciclo de Pablo Peirano como entrenador. Dicha medida se tomó el pasado 26 de febrero y, desde entonces, se dio inicio a la búsqueda de su reemplazo. Varios son los nombres que han sonado, entre ellos el de Jorge Bava, estratega uruguayo, de 43 años, quien, entre 2022 y 2023, ganó cinco títulos con el Liverpool de su país.

Respecto a la posibilidad de tomar las riendas del 'león', se pronunció en el programa 'El Espectador Deportes'. "Eso ya lo está hablando mi representante. Tuvo contacto días después del último partido de Liga, pero como el formato del campeonato colombiano es primero clasificar a un cuadrangular, se querían tomar las cosas con calma", afirmó de entrada el director técnico.

"Por eso, un técnico interino dirigirá una fecha más, pero sí hay una chance grande, que se está sondeando, pensando y me gusta, en especial, por el equipo que es. Lo cierto es que es posible que este semestre, dirija, pero siendo sincero, como son equipos importantes, hay varios técnicos a la vuelta, que también los quieren, en fin", añadió el entrenador 'charrúa' en la entrevista.

Jugadores de Santa Fe festejando anotación contra Envigado, por Liga. Foto: X de Santa Fe.

Pero no fue lo único y contó detalles. "Desde Independiente Santa Fe ya me entrevistaron y demás. Es algo similar a lo de Vélez Sarsfield, tuve la oportunidad, estando en Liverpool, pero no quería cortar el proceso en ese entonces, pero se va mirando con calma", expresó Jorge Bava, quien tuvo su segundo experiencia como estratega en el Club León de México, donde no le fue tan bien.

"Además, en Santa Fe se lo toman con un poco más de detenimiento que en Vélez, gracias a la manera como se disputa el torneo y su formato. Justamente, eso hace que lo lleven con tranquilidad, esperen, analicen y tomen la decisión después, no esta misma semana", sentenció sobre la situación que vive entre el 'cardenal' y el cuadro argentino, que también lo tiene en carpeta.